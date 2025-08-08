విజయ రామరాజు టైటిల్ రోల్లో నటించిన చిత్రం ‘అర్జున్ చక్రవర్తి’. విక్రాంత్ రుద్ర దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో సిజా రోజ్, హర్ష రోషన్, అజయ్, అజయ్ ఘోష్, దయానంద్ రెడ్డి, దుర్గేష్ నటించారు. శ్రీని గుబ్బల నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 29న విడుదల కానుంది.
విఘ్నేష్ భాస్కరన్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం నుంచి ‘మేఘం వర్షించదా...’ అంటూ సాగే తొలి పాటని విడుదల చేశారు. ఈ పాటకి విక్రాంత్ రుద్ర సాహిత్యం అందించగా, కపిల్ కపిలన్, మీరా ప్రకాశ్, సుజిత్ శ్రీధర్ పాడారు. ‘‘స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా రూపొందిన చిత్రం ‘అర్జున్ చక్రవర్తి’. హార్ట్ టచింగ్ లవ్ స్టోరీ కూడా ఉంది. మా సినిమాకి ఇప్పటికే 46 ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి’’ అని చిత్రయూనిట్ పేర్కొంది. ఈ చిత్రానికి కెమెరా: జగదీష్ చీకటి.