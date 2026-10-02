 ఆ నమ్మకంతో వెంటనే ఒప్పుకున్నాను  | Amazon Prime Video Traitors Telugu Trailer Release | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆ నమ్మకంతో వెంటనే ఒప్పుకున్నాను 

Oct 8 2026 1:09 AM | Updated on Oct 8 2026 1:09 AM

Amazon Prime Video Traitors Telugu Trailer Release

– తేజ సజ్జ 

‘‘మిరాయ్‌’ సినిమా పూర్తయిన తర్వాత అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియో వాళ్లు ‘ది ట్రెయిటర్స్‌’ రియాలిటీ షోకి హోస్ట్‌ కోసం నన్ను సంప్రదించారు. ‘ట్రెయిటర్స్‌’ అనేది గ్లోబల్‌గా పెద్ద హిట్‌ ఫ్రాంచైజ్‌. 20కి పైగా దేశాల్లో, 25కి పైగా భాషల్లో చేశారు. హిందీలో కరణ్‌ జోహార్‌గారు చేసిన ఒక ఎపిసోడ్‌ చూడడం మొదలుపెట్టి, రెండు రోజుల్లో మొత్తం సీజన్‌ పూర్తి చేశాను. నాకు అప్పుడే ఈ కాన్సెప్ట్, షో నచ్చాయి. ఈ షో ఫార్మాట్‌ అంత స్ట్రాంగ్‌గా ఉంది కాబట్టి అన్ని భాషల్లో విజయవంతమైంది. ఆ నమ్మకంతోనే వెంటనే ఒప్పుకున్నాను’’ అని హీరో తేజ సజ్జ తెలిపారు.

 విభిన్న రంగాలకు చెందిన 20 మంది సెలబ్రిటీలు ఈ ‘ది ట్రెయిటర్స్‌ తెలుగు’ గేమ్‌లో పాల్గొంటున్నారు. మొత్తం 10 ఎపిసోడ్లుగా రూపొందిన ఈ షో తెలుగులో, ఇంగ్లిష్‌ సబ్‌ టైటిల్స్‌తో ఈ నెల 15నుంచి ప్రతి గురువారం కొత్త ఎపిసోడ్‌ విడుదల కానుంది. ఈ షోని హోస్ట్‌ చేస్తున్న తేజ సజ్జ బుధవారం విలేకరులతో మాట్లాడుతూ– ‘‘తెలుగులో ఇంత పెద్ద స్కేల్‌లో ఒక రియాలిటీ షో ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఈ షో ఫార్మాట్‌ చాలా డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. నిజంగా ఇది ఒక మర్డర్‌ మిస్టరీ సినిమాలా, థ్రిల్లర్‌ సినిమా చూస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. ఇక నేను హీరోగా నటిస్తున్న ‘జాంబీ రెడ్డి 2’ మూవీ షూటింగ్‌ని ఇటీవల ఆరంభించాం’’ అని పేర్కొన్నారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జపాన్ వెకేషన్‌లో మంచు విష్ణు ఫ్యామిలీ.. (ఫోటోలు)
photo 2

హనుమాన్ అంశ్‌ మూవీ ప్రెస్ ‍మీట్... (ఫోటోలు)
photo 3

గ్రీన్ డ్రెస్‌లో అనుపమ పరమేశ్వరన్ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 4

ఆదిలాబాద్ లో సందడి చేసిన హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 5

'రంగస్థలం' నటి పూజిత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Agarkar Exits, Laxman Enters! Bhuvneshwar Kumar Returns to Team India After 4 Years 1
Video_icon

భువీ రీఎంట్రీ.. అసలు కారణం ఇదేనా?
Lingamaneni Ramesh’s Son’s Case Updates 2
Video_icon

లింగమనేని రమేష్ కుమారుడి కేసు.. రెండు నెలలైనా దర్యాప్తు ఎక్కడ..?
Kasu Mahesh Reddy Strong Warning to MLA Yarapathineni Srinivasa Rao 3
Video_icon

నువ్వు ఏమ్మెల్యేవా..బజారోడు వా.. నేను బూతులు మాట్లాడితే తట్టుకోలేవ్: మహేష్ రెడ్డి
High tension at Jantar Mantar Police Stopped Rahul Gandhi and Priyanka Vadra 4
Video_icon

జంతర్ మంతర్ వద్ద హై టెన్షన్ రాహుల్, ప్రియాంకను అడ్డుకున్న పోలీసులు
Five-story Building Collapsed in Delhi's Seemapuri Several Injured 5
Video_icon

కుప్పకూలిన ఐదంతస్థుల భవనం..
Advertisement
 