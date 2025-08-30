 అమెరికన్‌ బ్రాండ్ టాయిలెట్‌లో ఉంది.. యూఎస్‌ కీలక నేత సెటైర్లు | US Jake Sullivan Says American brand is toilet | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అమెరికన్‌ బ్రాండ్ టాయిలెట్‌లో ఉంది.. యూఎస్‌ కీలక నేత సెటైర్లు

Aug 30 2025 9:00 AM | Updated on Aug 30 2025 9:00 AM

US Jake Sullivan Says American brand is toilet

వాషింగ్టన్‌: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ విధించిన టారిఫ్‌ల విషయంలో స్వదేశం నుంచే తీవ్ర విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ట్రంప్‌ చర్యలను ఇప్పటికే పలువురు నేతలు తప్పుపట్టగా.. తాజాగా ఆ లిస్టులో అమెరికా జాతీయ మాజీ భద్రతా సలహాదారు జేక్‌ సుల్లివన్‌ కూడా చేరిపోయారు. ట్రంప్‌ సుంకాల నిర్ణయాల కారణంగా.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమెరికన్‌ బ్రాండ్ టాయిలెట్‌లో ఉంది అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

అమెరికా జాతీయ మాజీ భద్రతా సలహాదారు జేక్‌ సుల్లివన్‌ తాజాగా ఓ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ.. అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ చర్యలు అమెరికాకు తీరని నష్టం కలిగిస్తోంది. మిత్ర దేశాలతో సహా ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలు ఇప్పుడు అమెరికాకు భాగస్వామిగా ఉండేందుకు ఇష్టపడటం లేదు. పలు దేశాలు అమెరికాను తమకు విఘాతం కలిగించే దేశంగా చూస్తున్నారు. ట్రంప్‌ చర్యలు చైనాకు అనుకూలంగా మారుతున్నాయి. ఇప్పటికే అనేక దేశాలు చైనా వైపు చూస్తున్నాయి. ట్రంప్‌ తప్పుల కారణంగా భారత్‌ కూడా చైనా వైపు చూస్తోంది.

అమెరికాకు మిత్ర దేశమైన భారత్‌పై పెద్ద మొత్తంలో సుంకాలు విధించడంతో.. ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో, భారత్‌.. బీజింగ్‌తో భాగస్వామ్యం బలోపేతం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఇ‍ప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమెరికన్‌ బ్రాండ్ టాయిలెట్‌లో ఉంది. భారత్‌పై ట్రంప్‌ భారీ వాణిజ్య దాడి చేశారు. అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీ ఇప్పుడు చైనాతో కలవాలని చూస్తోంది అంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇక, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నారనే కారణంతో.. భారత్‌పై ట్రంప్‌ 50శాతం సుంకాలు విధించిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాల్లో ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ప్రొ కబడ్డీ లీగ్‌ 12వ సీజన్‌ను ప్రారంభించిన వైభవ్‌ సూర్యవంశీ (ఫొటోలు )
photo 2

మాదాపూర్‌ : హైలైఫ్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో మోడల్స్‌ సందడి (ఫొటోలు )
photo 3

హీరో విశాల్, సాయిధన్సిక ఎంగేజ్‌మెంట్..వైరల్ (ఫొటోలు )
photo 4

నారా రోహిత్‌ 'సుందర కాండ' సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

ఫోన్‌లో అంకుల్‌ అన్నది.. సారీ చెప్పింది.. ఆపై ప్రధాని పీఠం నుంచి దిగిపోయింది (చిత్రాలు)

Video

View all
Withdraw PF Money Directly From ATM 1
Video_icon

ఇక మీ EPFO ATM నుంచే విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు..!
Traffic Restrictions In Hyderabad On Ganesh Immersion 2
Video_icon

గణేష్ నిమజ్జనాలు.. హైదరాబాద్ లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
Chandrababu Using Pawan Kalyan In Rushikonda Drama 3
Video_icon

రుషికొండ డ్రామా బట్టబయలు
CM Chandrababu And Pawan Kalyan Conspiracy On Sugali Preethi Case 4
Video_icon

కుట్ర అడ్డం తిరిగింది.. అడ్డంగా ఇరుక్కున్న బాబు.. పవన్
Supreme Court Green Signal To Kethireddy Peddareddy Entry In Tadipatri 5
Video_icon

జేసీకి దిమ్మదిరిగే షాక్.. తాడిపత్రికి కేతిరెడ్డి ఎంట్రీ!
Advertisement
 