దీపావళి వచ్చేసింది..అందాల భామ రకుల్‌ ‘పటాకా’ లుక్‌ (ఫోటోలు)

1/11
టాలీవుడ్ స్టార్ బ్యూటీ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు.
2/11
వెంకటాద్రి ఎక్స్ ప్రెస్ సినిమాతో టాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ బ్యూటీ, చాలా తక్కువ సమయంలో స్టార్ ఇమేజ్ను సొంతం చేసుకుంది.బాలీవుడ్లోనే మెరిసింది.
3/11
బాలీవుడ్ నిర్మాత జాకీ భగ్నానీని వివాహమాడిన తరువాత సినిమాలకు బ్రేక్ ఇచ్చింది.
4/11
తాజాగా ఢిఫరెంట్ స్టైల్లో చీర జ్యువెల్లరీతో ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చింది.
5/11
దీపావళి వేళ అచ్చం దేవకన్యలా మెరిసిపోతూ , కుర్రకారు గుండెల్లో ‘పటాకా’లా పేలింది.
6/11
తాజాగా చీరలో ఉన్న అందమైన ఫొటోలు షేర్ చేసింది.
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11