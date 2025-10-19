 దీపావళి వచ్చేసింది..అందాల భామ రకుల్‌ ‘పటాకా’ లుక్‌ (ఫోటోలు) | Actress Rakul Preet Singh Stuns Fans with Her Stunning Diwali Look Photos | Sakshi
దీపావళి వచ్చేసింది..అందాల భామ రకుల్‌ ‘పటాకా’ లుక్‌ (ఫోటోలు)

Oct 19 2025 9:39 AM | Updated on Oct 19 2025 10:36 AM

Actress Rakul Preet Singh Stuns Fans with Her Stunning Diwali Look Photos1
1/11

టాలీవుడ్ స్టార్ బ్యూటీ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు.

Actress Rakul Preet Singh Stuns Fans with Her Stunning Diwali Look Photos2
2/11

వెంకటాద్రి ఎక్స్ ప్రెస్ సినిమాతో టాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ బ్యూటీ, చాలా తక్కువ సమయంలో స్టార్‌ ఇమేజ్‌ను సొంతం చేసుకుంది.బాలీవుడ్‌లోనే మెరిసింది.

Actress Rakul Preet Singh Stuns Fans with Her Stunning Diwali Look Photos3
3/11

బాలీవుడ్ నిర్మాత జాకీ భగ్నానీని వివాహమాడిన తరువాత సినిమాలకు బ్రేక్‌ ఇచ్చింది.

Actress Rakul Preet Singh Stuns Fans with Her Stunning Diwali Look Photos4
4/11

తాజాగా ఢిఫరెంట్ స్టైల్లో చీర జ్యువెల్లరీతో ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చింది.

Actress Rakul Preet Singh Stuns Fans with Her Stunning Diwali Look Photos5
5/11

దీపావళి వేళ అచ్చం దేవకన్యలా మెరిసిపోతూ , కుర్రకారు గుండెల్లో ‘పటాకా’లా పేలింది.

Actress Rakul Preet Singh Stuns Fans with Her Stunning Diwali Look Photos6
6/11

తాజాగా చీరలో ఉన్న అందమైన ఫొటోలు షేర్ చేసింది.

Actress Rakul Preet Singh Stuns Fans with Her Stunning Diwali Look Photos7
7/11

Actress Rakul Preet Singh Stuns Fans with Her Stunning Diwali Look Photos8
8/11

Actress Rakul Preet Singh Stuns Fans with Her Stunning Diwali Look Photos9
9/11

Actress Rakul Preet Singh Stuns Fans with Her Stunning Diwali Look Photos10
10/11

Actress Rakul Preet Singh Stuns Fans with Her Stunning Diwali Look Photos11
11/11

# Tag
Rakul Preet Singh Stunning Looks Diwali Photos
