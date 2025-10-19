 దివాళీ పటాకాలా వెలిగిపోతున్న హీరోయిన్ మన్నారా చోప్రా లుక్.. ఫోటోలు | Actress Mannara Chopra is immersed in Diwali celebrations photos | Sakshi
దివాళీ పటాకాలా వెలిగిపోతున్న హీరోయిన్ మన్నారా చోప్రా లుక్.. ఫోటోలు

Oct 19 2025 6:26 PM | Updated on Oct 19 2025 6:26 PM

Actress Mannara Chopra is immersed in Diwali celebrations photos1
1/16

Actress Mannara Chopra is immersed in Diwali celebrations photos2
2/16

హీరోయిన్ మన్నారో చోప్రా దివాళీ సెలబ్రేషన్స్‌లో మునిగిపోయింది.

Actress Mannara Chopra is immersed in Diwali celebrations photos3
3/16

దివాళీ పటాకా లుక్‌ అంటూ ఫోటోలను షేర్ చేసింది.

Actress Mannara Chopra is immersed in Diwali celebrations photos4
4/16

ఈ పిక్స్‌ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

Actress Mannara Chopra is immersed in Diwali celebrations photos5
5/16

Actress Mannara Chopra is immersed in Diwali celebrations photos6
6/16

Actress Mannara Chopra is immersed in Diwali celebrations photos7
7/16

Actress Mannara Chopra is immersed in Diwali celebrations photos8
8/16

Actress Mannara Chopra is immersed in Diwali celebrations photos9
9/16

Actress Mannara Chopra is immersed in Diwali celebrations photos10
10/16

Actress Mannara Chopra is immersed in Diwali celebrations photos11
11/16

Actress Mannara Chopra is immersed in Diwali celebrations photos12
12/16

Actress Mannara Chopra is immersed in Diwali celebrations photos13
13/16

Actress Mannara Chopra is immersed in Diwali celebrations photos14
14/16

Actress Mannara Chopra is immersed in Diwali celebrations photos15
15/16

Actress Mannara Chopra is immersed in Diwali celebrations photos16
16/16

# Tag
Mannara Chopra Diwali look Amazing Actress Gallery Photos
