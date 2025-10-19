 Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 19-26) | Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery | Sakshi
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 19-26)

Oct 19 2025 10:39 AM | Updated on Oct 19 2025 11:34 AM

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

(ఫోటో:శైలేందర్‌రెడ్డి,కరీంనగర్)

(ఫోటో:శైలేందర్‌రెడ్డి,కరీంనగర్)

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

( ఫోటో: రఫి, కడప)

( ఫోటో: రఫి, కడప)

( ఫోటో: రఫి, కడప)

( ఫోటో: రమేష్‌, కడప)

( ఫోటో: రమేష్‌, కడప)

( ఫోటో: రమేష్‌, కడప)

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

(ఫోటో: వెంకటేశ్వర్లు,వరంగల్‌)

(ఫోటో: వెంకటేశ్వర్లు,వరంగల్‌)

