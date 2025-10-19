Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 19-26)

1/36
(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)
2/36
( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)
3/36
( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)
4/36
( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)
5/36
( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)
6/36
( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)
7/36
(ఫొటో : వీరేశ్, అనంతపురం)
8/36
(ఫొటో : వీరేశ్, అనంతపురం)
9/36
(ఫొటో : వీరేశ్, అనంతపురం)
10/36
(ఫొటో : వీరేశ్, అనంతపురం)
11/36
(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)
12/36
(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)
13/36
(ఫోటో:శైలేందర్రెడ్డి,కరీంనగర్)
14/36
(ఫోటో:శైలేందర్రెడ్డి,కరీంనగర్)
15/36
(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్)
16/36
(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్)
17/36
(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్)
18/36
( ఫోటో: రఫి, కడప)
19/36
( ఫోటో: రఫి, కడప)
20/36
( ఫోటో: రఫి, కడప)
21/36
( ఫోటో: రమేష్, కడప)
22/36
( ఫోటో: రమేష్, కడప)
23/36
( ఫోటో: రమేష్, కడప)
24/36
(ఫోటో: భజరంగ్ ప్రసాద్, నల్లగొండ)
25/36
(ఫోటో: భజరంగ్ ప్రసాద్, నల్లగొండ)
26/36
(ఫోటో: భజరంగ్ ప్రసాద్, నల్లగొండ)
27/36
(ఫోటో: బి.రాజ్కుమార్, నిజమాబాద్)
28/36
(ఫోటో: బి.రాజ్కుమార్, నిజమాబాద్)
29/36
(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
30/36
(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
31/36
(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
32/36
(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
33/36
(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
34/36
(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
35/36
(ఫోటో: వెంకటేశ్వర్లు,వరంగల్)
36/36
(ఫోటో: వెంకటేశ్వర్లు,వరంగల్)