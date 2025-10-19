 'కె- ర్యాంప్‌' థాంక్స్‌ మీట్‌లో సందడిగా చిత్ర యూనిట్‌ (ఫోటోలు) | Movie Kramp Success Celebrations Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'కె- ర్యాంప్‌' థాంక్స్‌ మీట్‌లో సందడిగా చిత్ర యూనిట్‌ (ఫోటోలు)

Oct 19 2025 9:52 AM | Updated on Oct 19 2025 9:52 AM

Movie Kramp Success Celebrations Photos1
1/10

Movie Kramp Success Celebrations Photos2
2/10

Movie Kramp Success Celebrations Photos3
3/10

Movie Kramp Success Celebrations Photos4
4/10

Movie Kramp Success Celebrations Photos5
5/10

Movie Kramp Success Celebrations Photos6
6/10

Movie Kramp Success Celebrations Photos7
7/10

Movie Kramp Success Celebrations Photos8
8/10

Movie Kramp Success Celebrations Photos9
9/10

Movie Kramp Success Celebrations Photos10
10/10

# Tag
K-RAMP Movie Success CELEBRATIONS Web Cinema Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

'కె- ర్యాంప్‌' థాంక్స్‌ మీట్‌లో సందడిగా చిత్ర యూనిట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

దీపావళి వచ్చేసింది..అందాల భామ రకుల్‌ ‘పటాకా’ లుక్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

హీరో సుహాస్‌ కొడుకు బారసాల ఫంక్షన్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

ఈ అక్కాచెల్లెళ్లు కలిశారంటే.. ప్రపంచంతో పనే లేదు! (ఫోటోలు)
photo 5

యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిని దర్శించుకున్న పీవీ సింధు దంపతులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Maoist Leader Ashanna Surrender 1
Video_icon

40ఏళ్ల పోరాటం.. అడవిని వీడిన ఆయుధం
TDP Leader Ashok Reddy Cheats Tirumala Devotees 2
Video_icon

శ్రీవారి దర్శనం టికెట్ల పేరిట టీడీపీ నాయకుడి మోసం
Janasena Leader Venkateswarlu Comments On Pawan Kalyan 3
Video_icon

జనసైనికులను పట్టించుకోవా పవన్?
Heavy Rain Hits Vijayawada City 4
Video_icon

విజయవాడలో భారీ వర్షం.. వరదలో చిక్కుకున్న బస్సు
Chandrababu Cheats AP Govt Employees 5
Video_icon

ఉద్యోగులకు చంద్రబాబు వెన్నుపోటు
Advertisement