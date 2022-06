Severodonetsk is the largest city still in Ukrainian hands: గత వంద రోజుల యుద్ధంలో భాగంగా తమ భూభాగంలో ఐదవ వంతును రష్యా ఆక్రమించుకుందని ఉక్రెయిన్ అధికారులు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. తొలుత ఉక్రెయిన్‌ రాజధాని కీవ్‌ని స్వాధీనం చేసుకునే దిశగా అడుగుల వేసిన రష్యా సేనలు ఉక్రెయిన్‌ బలగాల దూకుడికి వెనక్కిమళ్లాయి. అదీగాక మరోవైపు ఉక్రెయిన్‌కి అమెరికా దాని మిత్ర దేశాలు ఆయుధాల సరఫర చేయడం, ఆర్థిక ఆంక్షలు తదితర అంశాల నేపథ్యంలో రష్యా.. ఉక్రెయిన్‌ పై దాడులను మరింత తీవ్రతరం చేసింది. అంతేకాదు రష్యా తన వ్యూహాన్ని మార్చి ఉక్రెయిన్‌ తూర్పు ప్రాంతం నుంచి దాడులు నిర్వహించింది.

2014లో స్వాధీనం చేసుకున్న డొనేట్స్క్‌, లుగాన్స్‌లోని ప్రాంతాలలోని రష్యా అనుకూల వేర్పాటు వాదులను ఏకీకృతం చేస్తూ వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడతో దాడులకు దిగుతోంది. అంతేకాదు తూర్పు డాన్‌బాస్‌ ప్రాంతాన్ని నియంత్రించే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఉక్రెయిన్‌ అధీనంలో ఉన్న అతి పెద్ద పారిశ్రామిక నగరమైన సెవెరోడోనెట్స్క్‌ పై దృష్టి కేంద్రీకరించింది. ఏ విధంగానైన ఆ పారిశ్రామిక నగరాన్ని స్వాధీనం చేసుకునే దిశగా రష్యా బలగాలు దాడులను మరింత తీవ్రతరం చేశాయి.

ఇప్పటికే నగరంలో చాలా ప్రాంతాలను రష్యా సైన్యం స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు లుగాన్స్క్‌ గవర్నర్‌ సెర్గీ గైడ్‌ చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు ఉక్రెయిన్‌ అధీనంలో ఉన్న అతి పెద్ద నగరం సెవెరోడోనెట్స్క్లో రష్యా బలగాలు క్రమ క్రమంగా పురోగమిస్తున్నాయని అన్నారు. ప్రస్తుతం అక్కడి పరిస్థితి కూడా మరింత ఉద్రిక్తంగా, చాలా కష్టంగా ఉందన్నారు. మరోవైపు ఉక్రెయిన్‌ సైన్యం కూడా దాడులను తిప్పికొట్టేందకు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోందన్నారు.

