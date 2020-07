వైరల్‌: రెండు ఏనుగులు ప్రేమతో సరదాగా..

రెండు భారీ ఏనుగులు సరదాగా పోట్లాడుకుంటున్నట్లు కనిపిస్తున్న ఓ వీడియో తాజాగా సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోను ‘షెల్డ్రిక్ వైల్డ్‌లైఫ్’ తన ట్విటర్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేసింది. ‘జసిరి, ఫరాజా అనే రెండు అనాథ ఎనుగులు కెన్యాలోని అంబోసేలి ప్రాంతం నుంచి రక్షించబడ్డాయి. ఈ రెండు ఏనుగులు గుర్రపు ఆటను ఇష్టపడతాయి. మా సంరక్షణలో ఉన్న ఇతర ఏనుగుల వలే కాకుండా ముదురు బూడిద రంగు చర్మంతో ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఏనుగులు తెలికపాటి చర్మంతో పాటు రాగి తోక జుట్టు, వెంట్రులు కలిగి ఉన్నాయి. ఇవి ఎప్పుడూ ఒకదాన్ని ఒకటి పోట్లాడుకుంటూ సరదాగా బురదలో ఆడుకుంటాయి’ అని కామెంట్‌ జతచేసింది.

Jasiri and Faraja love to horseplay. They are both orphans but were rescued separately from the Amboseli area. Unlike the other #elephants in our care who have dark grey skin pigmentation and black hair and eye lashes, this duo have lighter skin and blond tail hair and eyelashes. pic.twitter.com/Fc96mG022v

— Sheldrick Wildlife (@SheldrickTrust) July 27, 2020