ఇద్దరు చిన్నారులపై లైంగిక దాడికి పాల్పడుదామనుకున్న ఓ 67 ఏళ్ల వ్యక్తి పోలీసుల కాల్పుల్లో మృతి చెందాడు. అమెరికాలోని సియాటెల్‌లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. పోలీసుల వివరాలు ప్రకారం.. అమెరికాలోని సియాటెల్‌లో ఓ వ్యక్తి ఇద్దరు చిన్నారుపై లైంగిక దాడికి పాల్పడదామని స్థానిక హోటల్‌లోకి దిగినట్ల సమాచారం అందింది. అయితే అప్పటికే ఈ వ్యవహారంపై సియాటెల్‌ పోలిసులు స్టింగ్‌ ఆపరేషన్‌ చేపట్టారు.

New: Seattle police shoot and kill a 67-year-old pedoph*le who showed up at a hotel to meet up with two girls, 7 and 11 years old.

This is how it’s done 🔥

Seattle officers were waiting inside the hotel room when the man arrived.

When the police officers answered the door, the… pic.twitter.com/dBRNOnW3bp

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 20, 2024