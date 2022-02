Mysterious Z Symbol In Russia Military Vehicles మాస్కో: ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా వార్‌ కొనసాగుతోంది. ఈ యుద్దంలో రష్యా అత్యాధునిక బాంబులను, క్షిపణులను ఉక్రెయిన్‌పై ప్రయోగిస్తోంది. రష్యా ధాటికి ఉక్రెయిన్‌లో పెద్ద పెద్ద భవనాలు సైతం కుప్పకూలిపోతున్నాయి. వార్‌ ధాటికి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మరోవైపు యుద్దం సందర్బంగా ఓ ఆసక్తికర విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ర‌ష్యాకు చెందిన ప‌లు సైనిక వాహ‌నాలు, యుద్ద ట్యాంకర్లపై ‘z’ గుర్తు ఉండ‌టం హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది.

‘z’ గుర్తు స్పెషాలిటీ ఇదే..

ఈ ‘z’ గుర్తు ఉన్న వాహనాలను రోజ్గావార్డియా ట్రూప్స్ అని పిలుస్తుంటారు. వీటికి రష్యా జాతీయ భ‌ద్ర‌తా ద‌ళం అనే మరో పేరు కూడా ఉంది. కాగా, ఈ రోజ్గా వార్డియా ట్రూప్స్ కేవలం ర‌ష్యా అధ్య‌క్షుడు పుతిన్ భ‌ద్ర‌తా వ్య‌వ‌హారాల‌నే మాత్ర‌మే చూస్తుంటాయి. వీరందరూ ఎంతో నైపుణ్యంతో కూడిన ట్రైనింగ్‌ తీసుకొని యుద్దం రంగంలో ఎంతో చాకచక్యంగా విధులను నిర్వర్తిస్తారనని తెలుస్తోంది. ఏ ప్ర‌దేశంలోనైనా చొర‌బ‌డి, ఆ ప్రాంతాన్ని స్వాధీనం చేసుకునే శ‌క్తి ఈ బ‌ల‌గాల‌కు ఉంటుంద‌ని పలువురు ప్రముఖులు అంటున్నారు. దీంతో యుద్ధంలో ఈ గుర్తు ఉన్న వాహనాలు కనిపించడంతో రష్యా ఆ ట్రూప్స్‌ను కూడా వార్‌లోకి దింపిందని ప్రపంచ దేశాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

Russian tanks marked with 'Z' zip down streets of Melitopol, Ukraine. #RussiaUkraineConflict #UkraineRussiaCrisis #WWIII pic.twitter.com/lVGV3I4ZpW

— NewsReader (@NewsReaderYT) February 25, 2022