వాషింగ్టన్‌: డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌,ఎలాన్‌ మస్క్‌. ఒక రాజకీయ వేత్త. మరొకరు వ్యాపార వేత్త. నిన్నమొన్నటి వరకు వాళ్లిద్దరూ ఆప్తమిత్రులు. కానీ ఇప్పుడు బద్ద శత్రువులు. ట్రంప్‌ ఏ ముహూర్తాన బిగ్ బ్యూటిఫుల్ బిల్ తెచ్చారో నాటి నుంచి వాళ్లిద్దరి మధ్య సఖ్యత దెబ్బ తింది. ఒకరంటే ఒకరికి పడటం లేదు. ఆ పిచ్చోడితో నేను మాట్లాడేంది అని ట్రంప్‌ అంటుంటే.. జెఫ్రీ ఎప్సిటీన్ ఫైల్స్‌లో ట్రంప్‌ పేరు కూడా ఉందంటూ మస్క్‌ బాంబు పేల్చారు. సంబంధిత ఆధారాల్ని ఎక్స్‌ వేదికగా ట్వీట్‌ చేశారు. కొద్ది సేపటికే ఆ ట్వీట్‌ను డిలీట్‌ చేశారు. ఈ క్రమంలో ట్రంప్‌తో మస్క్‌ రాజీకి సిద్ధమయ్యారనే ప్రచారం జోరందుకుంది.

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌తో ఢీ అంటే ఢీ అంటున్న టెస్లా సీఈవో ఎలాన్‌ మస్క్‌ వెనక్కి తగ్గారా? ట్రంప్‌తో రాజీకి రెడీ అయ్యారా?. అంటే అవుననే అనిపిస్తున్నాయి మస్క్‌ చర్యలు.

జెఫ్రీ ఎప్సిటీన్ ఫైల్స్‌లో ట్రంప్‌ పేరుందంటూ ఎక్స్‌ వేదికగా పోస్టు చేసిన ఫైల్స్‌ను మస్క్‌ డిలీట్‌ చేశారు. జెఫ్రీ ఎప్సిటీన్ ఫైల్స్‌లో తన పేరు ఉండడం వల్లే ఆ డాక్యుమెంట్‌ను ట్రంప్‌ బహిర్ఘతం చేయడం లేదంటూ మొన్న సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన మస్క్‌ కొద్ది సేపటిక్రితం ఆ పోస్టును డిలీట్‌ చేశారు. దీంతో మస్క్‌ వెనక్కి తగ్గారనే ప్రచారం మొదలైంది.

టెస్లాలో భారీ నష్టాలు, స్పేస్‌ ఎక్స్‌లో ప్రాజెక్ట్‌లపై ప్రశ్నార్ధకంగా మారిన నేపథ్యంలో ట్రంప్‌తో విభేదాల విషయంలో మస్క్‌ ఆలోచనలో పడ్డారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అంతకుముందు నేను లేకపోతే డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ రెండో దఫా అమెరికాకు అధ్యక్షుడు అయ్యే వారు కాదు. కొత్త పార్టీ పెడతానంటూ మస్క్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ట్రంప్‌ స్పందించారు.

Trump responds that he has been too busy to think about Elon Musk but added “I just wish him well.”



The President is showing so much class, restraint and grace.

pic.twitter.com/CfYCqH3aKN

— Cassie N (@cass_nguyen_) June 6, 2025