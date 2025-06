వాషింగ్టన్‌: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ప్రభుత్వంపై అపరకుబేరుడు, మాజీ డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ గవర్నమెంట్‌ ఎఫీషియెన్సీ(డోజ్‌)చీఫ్‌, టెస్లా కంపెనీ అధినేత ఎలాన్‌ మస్క్‌ (elon musk) షాకింగ్‌ కామెంట్లు చేశారు. అమెరికా ద్రవ్యలోటు 2.5 బిలియన్‌ డాలర్లకు చేరుతుంది. ఇలాగే కొనసాగితే అమెరికా దివాళా తీయడం ఖాయమనే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.

బిగ్‌,బ్యూటిఫుల్‌’ (Big Beautiful Bill) అంటూ ట్రంప్‌ (donald trump) చెబుతున్న బిల్లు గొప్పగా ఏమీ లేదన్నారు. ఈ బిల్లు వల్ల త్వరలోనే ట్రంప్‌ ప్రభుత్వం దివాళా తీస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ సందర్భంగా ఎక్స్‌ వేదికగా ట్వీట్‌ చేశారు. ఈ భారీ, దారుణమైన కాంగ్రెస్ వ్యయ బిల్లు అసహ్యకరమైనది. దీనికి ఓటు వేసిన వారు సిగ్గు పడాలి. మీరు తప్పు చేశారని మీకు తెలుసు’ అని పేర్కొన్నారు.

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore.



This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.



Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it.

— Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025