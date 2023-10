జెరూసలేం: ఇజ్రాయిల్‌ దేశంలో మరోసారి అలజడి నెలకొంది. ఇజ్రాయిల్‌, పాలస్తీనా మధ్య ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ భగ్గుమన్నాయి పాలస్తీనాకు చెందిన ఇస్లామిస్ట్ గ్రూపు హ‌మాస్ దక్షిణ ఇజ్రాయిల్‌లోకి చొరబడి రాకెట్లను ప్రయోగించింది. శనివారం ఉదయం 6.30 గంటల సమయంలో గాజా స్ట్రిప్‌ ప్రాంతం నుంచి ఇజ్రాయిల్‌ వైపు డజన్ల కొద్దీ మిస్సైల్స్‌ విరుచుకుపడ్డాయి. ఇళ్లు, భవనాలపై దూసుకొచ్చి రాకెట్ల దాడుల్లో ఓ మహిళ మరణించింది. దీంతో అప్రమత్తమైన ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం ప్రతిదాడికి దిగింది. ఆ వెంటనే సైరన్లు మోగించి.. గాజా సరిహద్దులో ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించింది.

గాజా, గ్రేటర్‌ టెల్‌ అవీవ్‌ ప్రాంతం నుంచి పెద్ద ఎత్తున పేలుళ్ల శబ్ధం వినిపించడంతో ఇజ్రాయిల్‌ సైన్యం అప్రమత్తమై యుద్ధ స్థితిని ప్రకటించింది. తాజా పరిణామాలతో ఇజ్రాయెల్‌లో యుద్ధ మేఘాలు అలుముకున్నట్లు సైన్యం ప్రకటించింది. ఏ క్షణమైన పూర్తి స్థాయి యుద్ధానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని ఇజ్రాయిల్‌ సైనం పేర్కొంది. దేశ దక్షిణ, మధ్య ప్రాంతాల్లో గంటకుపైగా ఫైర్‌ సైరన్‌లు మోగించి ప్రజలను హెచ్చరించింది. అనేకమంది ఉగ్రవాదులు ఇజ్రాయిల్‌ భూభాగంలోకి చొరబడ్డారని పేర్కొంది. ప్రజలు తమ ఇళ్లు లేదా బాంబు షెల్టర్ల వద్ద ఉండాలని కోరింది.



Media Coverage: “Palestinian freedom fighters set an Israeli military tank on fire, after seizing it on the border of the Gaza Strip.” pic.twitter.com/jfcE5IQAnc

మరోవైపు ఇజ్రాయెల్‌పై కొత్త సైనిక చర్య ప్రారంభమైనట్లు హమాస్‌ గ్రూప్‌ నాయకుడు ప్రకటించారు. ఇజ్రాయిల్‌ను వ్యతిరేకిస్తున్న మహాస్‌ గ్రూప్‌ చీఫ్‌ మహమ్మద్‌ డీఫ్‌ పేరు మీద ఈ ప్రకటన విడుదలైంది. ‘ఆపరేషన్ అల్-అక్సా’ పేరుతో శనివారం తెల్లవారుజామున ఇజ్రాయెల్‌పై 5,000 రాకెట్లను ప్రయోగించినట్లు మహమ్మద్ డీఫ్ పేర్కొన్నారు. కాగా డీఫ్‌ ఇజ్రాయిల్‌ చేసిన అనేక హత్యాయత్నాలనుంచి తప్పించుకొని బయడపడినవాడు. ఎప్పుడు బహిరంగ ప్రపంచానికి దూరంగా ఉంటూ కేవలం అతని సందేశాలను మాత్రమే రికార్డు చేసి ప్రకటిస్తాడు.

Multiple militants from Gaza have entered Israeli territory, the Israel Defense Forces (IDF) said Saturday, shortly after a barrage of rockets left one person dead and at least three injured. Palestinian militant group Hamas claimed responsibility for the rocket attack. pic.twitter.com/WjStwovAQn

రాకెట్‌ దాడికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఇందులో ఇజ్రాయెల్ సరిహద్దు పట్టణమైన స్డెరోట్‌లో కాల్పుల శబ్దం వినబడుతోంది. మరో వీడియోలో గాజా స్ట్రిప్ సరిహద్దులో హమాస్, పాలస్తీనా మిలిటెంట్లు ఇజ్రాయెల్ మిలిటరీ ట్యాంక్‌ను స్వాధీనం చేసుకొని తగలబెడుతున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి.

ఇక ఇజ్రాయిల్ దేశంలోకి ఎంత మంది ఉగ్ర‌వాదులు చొర‌బ‌డ్డారనేది స్ప‌ష్టంగా తెలియ‌లేదదు. ప్ర‌స్తుతం హ‌మాస్‌, ఇజ్రాయిల్‌ మ‌ధ్య కాల్పులతో భీక‌ర పోరు న‌డుస్తున్న‌ట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కాల్పుల్లో పలువురు సామాన్య పౌరులు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు సమాచారం. మృతుల సంఖ్య భారీగానే ఉండొచ్చని అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి. అటు సరిహద్దుపై ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం నియంత్రణ కోల్పోయినట్లు తెలుస్తోంది.

In the south of Israel, a ground invasion from the Gaza Strip began in the morning.

A massive missile strike of several hundred missiles was also launched across the country.#Gaza #Palestine #Israel #IsraelUnderAttack #Palestine pic.twitter.com/Ow6mcPsGhV

