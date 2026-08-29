గాజు పంజరంలో 43 ఏళ్లుగా బందీ.. భయానక ఒంటరి జీవితం

బ్రిటన్లోని అత్యంత ప్రమాదకరమైన నేరస్తులలో ఒకడు రాబర్ట్ మౌడ్స్లీ. అతడి జైలు జీవితం, అతని భద్రతా పరిస్థితులు ఇతర కరడుగట్టిన ఖైదీల కంటే భిన్నంగా ఉంటాయి.
బ్రిటన్ జైలు చరిత్రలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన సీరియల్ కిల్లర్గా పేరుగాంచిన రాబర్ట్ మౌడ్స్లీని సాధారణ ఖైదీల నుంచి వేరు చేస్తూ, అతని కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఒక "గాజు గది" (Glass Cage / Bulletproof Cell)లో దశాబ్దాలుగా ఒంటరిగా ఉంచారు.
రాబర్ట్ మౌడ్స్లీ 1974లో ఒక హత్య కేసులో అరెస్ట్ అయ్యాడు. జైలులో ఉన్న సమయంలోనే అతను మరో ముగ్గురు ఖైదీలను (లైంగిక నేరస్థులు/పిడోఫైల్స్) దారుణంగా హత్య చేశాడు. దీంతో మొత్తం 4 హత్యలు చేసిన సీరియల్ కిల్లర్గా మారాడు.
ప్రత్యేక గాజు గది
జైలు సిబ్బందికి, ఇతర ఖైదీలకు అతని వల్ల తీవ్ర ప్రమాదం ఉందని భావించిన అధికారులు 'వేక్ఫీల్డ్' జైలులో అతని కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక బుల్లెట్ ప్రూఫ్ గాజు గదిని నిర్మించారు. ఈ గది చుట్టూ లామినేటెడ్ గ్లాస్ (గాజు) ఉంటుంది. ఇందులో కాంక్రీట్ మంచం, టేబుల్, మరుగుదొడ్డి వంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాలు మాత్రమే ఉంటాయి.
తీవ్రమైన ఐసోలేషన్
మౌడ్స్లీ రోజుకు 23 గంటలు ఈ గాజు గదిలోనే గడుపుతాడు. మిగిలిన గంట మాత్రమే కాపలాదార్ల పర్యవేక్షణలో గాలి వెలుతురు కోసం బయటకు రావడానికి అనుమతిస్తారు. గత 43 ఏళ్లకు పైగా అతను ఎవరితోనూ నేరుగా సంబంధం లేకుండా పూర్తి ఒంటరితనంలో శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు.
హన్నిబాల్ లెక్టర్ పోలిక
'ది సైలెన్స్ ఆఫ్ ది లాంబ్స్' సినిమాలో కనిపించే ప్రసిద్ధ కల్పిత పాత్ర "హన్నిబాల్ లెక్టర్" తరహాలోనే ఈయనను కూడా గాజు గదిలో ఉంచడంతో, బ్రిటన్ మీడియా అతనికి "రియల్ లైఫ్ హన్నిబాల్" అని పేరు పెట్టింది. బ్రిటన్ జైలు శిక్షల చరిత్రలోనే అతి సుదీర్ఘకాలం ఇలాంటి నిబంధనలు ఎదుర్కొంటున్న అత్యంత డేంజరస్ ఖైదీ మౌడ్స్లీ.