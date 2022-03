బీజింగ్‌: చైనాలో బోయింగ్‌ 737 విమానం కుప్పకూలింది. 133 మంది ప్రయాణికులతో ఊజ్‌హు సిటి సోమవారం మధ్యాహ్నం 1.11 నుంచి బయలుదేరిన ‘చైనా ఈస్టర్న్‌ ఎయిర్‌లైన్స్‌’కు చెందిన విమానం 2.22 గంటలకు ప్రమాదానికి గురైంది. గ్వాంగ్చీ ప్రాంతంలోని కొండల్లో విమానం కూలిపోయినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఈమేరకు చైనా అధికారిక ప్రసార మాధ్యమాల్లో ప్రసారమైంది. ప్రమాదం జరిగిన కొండ ప్రాంతంలో భారీ ఎత్తున మంటలు ఎగిసిపడుతున్నాయి. విమానం నుంచి మంటలు ఎగసిపడుతున్న దృశ్యాలు వైరల్‌గా మారాయి. కాగా, ఈ ప‍్రమాదంలో 133 మంది మృతిచెందినట్టు తెలుస్తోంది.

