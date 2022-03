కీవ్‌: ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా బలగాలు విరుచుకుపడుతున్నాయి. 25 రోజులుగా జరుగుతున్న యుద్ధంలో పుతిన్‌ సేనల ధాటికి ఉక్రెయిన్‌ విలవిలాడుతోంది. రష్యా దాడుల నేపథ్యంలో ఉక్రెయిన్‌ ఇప‍్పటికే భారీగా నష్టపోయింది. ఉక్రెయిన్‌ ప్రజలు ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు. దాడుల కారణంగా పలు నగరాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. ఉక్రేనీయులు నిరాశ్రయులయ్యారు.

తాజాగా భీకర దాడుల్లో ఉక్రెయిన్‌లోని అజోవ్‌స్తాల్‌లో ఉన్న అతిపెద్ద ఐరన్‌, స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ ధ్వంసమైంది. ఇది యూరప్‌లోని అతిపెద్ద స్టీల్‌ ప్లాంట్‌. ఈ ఘటనలో ఉక్రెయిన్‌కు ఆర్థికంగా తీవ్ర నష్టం వాటిల్లనుందని ఆ దేశ ఎంపీ లీసియా వ్యాసిలెన్కో ట్విట్టర్‌ వేదికగా తెలిపారు. స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ ధ్వంసమైన కారణంగా పర్యావరణం కూడా దెబ్బతినే అవకాశం ఉన్నట్టు ఆమె ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కాగా, స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ ఉక్రెయిన్‌లోని అత్యంత ధనవంతుడు రినాట్ అఖ్మెటోవ్చే నడుపుతున్నారు.

#Mariupol #Azovstal One of the biggest metallurgic plants in #Europe destroyed. The economic losses for #Ukraine are huge. The environment is devastated #StopRussiaNOW pic.twitter.com/4GMbkYb0es