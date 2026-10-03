కిడ్స్ స్పెషల్
పిల్లలూ! టోక్యోలో 2026 ఏషియన్ గేమ్స్ జరుగుతున్నాయి కదా! అక్కడ జరిగిన 50 మీటర్ల బ్రెస్ట్స్ట్రోక్ ఈత పోటీలో ఈ ఫొటోలో ఉన్న చైనా స్విమ్మర్ చిన్ హైయాంగ్ మెరుపు వేగంతో దూసుకెళ్లి బంగారు పతకం కొట్టేశాడు! అసలు ఈత పోటీల్లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయో, వాటిని ఎలా ఈదుతారో సరదాగా తెలుసుకుందామా?
1. ఫ్రీస్టైల్: ఇది అన్నింటి కంటే సూపర్ ఫాస్ట్ ఈత శైలి. నీటిలో బోర్లా పడుకుని, రెండు చేతులను గాలిలో చకచకా తిప్పుతూ, కాళ్ళతో నీటిని గట్టిగా కొడుతూ చీతాలాగ దూసుకుపోతారు. అందరికంటే వేగంగా వెళ్లడానికి స్విమ్మర్స్ దీనినే వాడతారు.
2. బ్యాక్స్ట్రోక్: వెల్లకిలా ఈత. మిగిలినవన్నీ బోర్లా పడుకుని ఈదితే, ఇది మాత్రం వెల్లకిలా పడుకుని ఈదాలి. హాయిగా ఆకాశం వైపు చూస్తూ, చేతులను వెనక్కి తిప్పుతూ వెళ్తారు. ముఖం నీటిపైనే ఉంటుంది కాబట్టి ఊపిరి తీసుకోవడం చాలా ఈజీ.
3. బ్రెస్ట్స్ట్రోక్: కప్ప ఈత. మన చాంపియన్ చిన్ హైయాంగ్ గోల్డ్ మెడల్ గెలిచింది దీనిలోనే! ఇందులో బోర్లా పడుకుని, చేతులను కాళ్ళను కప్ప లాగా ఒకేసారి ముడుస్తూ, చాస్తూ నీటిని పక్కకు నెడతారు. అందుకే దీన్ని సరదాగా ‘కప్ప ఈత’ అని కూడా అంటారు.
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4. బటర్ఫ్లై: సీతాకోకచిలుక విన్యాసం! ఇది ఈదడానికి చాలా బాహుబలి బలం కావాలి పిల్లలూ! రెండు చేతులను ఒకేసారి సీతాకోకచిలుక రెక్కల్లా పైకి లేపి నీటిని వెనక్కి నెడుతుంటే చూడ్డానికే భలే స్టైలిష్గా ఉంటుంది. కాళ్ళను మాత్రం డాల్ఫిన్ తోకలా ఆడిస్తారు.