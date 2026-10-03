 మీరూ ఆవలిస్తున్నారా? | Excessive Yawning Causes And Prevention | Sakshi
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మీరూ ఆవలిస్తున్నారా?

Oct 3 2026 12:59 PM | Updated on Oct 3 2026 1:05 PM

Excessive Yawning Causes And Prevention

సాధారణంగా మనముందు ఎవరైనా ఆవలిస్తే కొద్దిసేపటికే మనకూ ఆవలింత వస్తుంది. కొన్నిసార్లు ఆవలింత గురించి చదివినా, విన్నా కూడా మనకు ఆవలింత రావచ్చు. దీనినే ‘కాంటేజియస్‌ యానింగ్‌’ అంటారు. ఆవలింత రావడానికి అలసట, నిద్ర, విసుగు వంటి కారణాలు ఉండొచ్చు. అయితే ఎదుటివారు ఆవలించినప్పుడు మనకు కూడా ఆవలింత రావడం వెనుక మెదడు పనితీరు, ఇతరులను గమనించే విధానం వంటి అంశాలు ఉన్నాయని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. 

ఎవరైనా ఆవలించడం మనం చూసినప్పుడు మెదడులోని కొన్నిప్రాంతాలు చురుకుగా మారుతాయి. ముఖ్యంగా ఇతరుల చర్యలను గమనించి అనుకరించడంలో సహాయపడే మెదడు వ్యవస్థ ఇందులో పాత్ర పోషిస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. అందుకే మనకు తెలియకుండానే ఎదుటివారి ఆవలింతను మన మెదడు అనుకరించే అవకాశం ఉంటుంది. దాంతో మనకూ ఆవలింత వచ్చేస్తుంది. 
కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం, మనకు బాగా పరిచయం ఉన్న వ్యక్తులు ఆవలిస్తే మనకూ ఆవలింత వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు వంటి వారిని మనం ఎక్కువగా గమనించడం దీనికి ఒక కారణంగా భావిస్తున్నారు. 

మనుషులకే కాదు!
ఈ కాంటేజియస్‌ యానింగ్‌ కేవలం మనుషుల్లోనే కాదు... కుక్కలు, చింపాంజీలు,  కొన్ని ఇతర సామాజిక జంతువుల్లో కూడా ఈ ప్రవర్తనను పరిశోధకులు గమనించారు. 

అందరికీ ఇలా జరుగుతుందా?
లేదు. ప్రతి ఒక్కరికీ ఎదుటివారు ఆవలిస్తే వెంటనే ఆవలింత రావాల్సిన అవసరం లేదు. పరిశోధనల్లో సుమారు 40 నుంచి 60 శాతం మంది వ్యక్తుల్లో కాంటేజియస్‌ యానింగ్‌ కనిపించినట్లు నివేదికలు ఉన్నాయి. 

అందువల్ల ఎవరైనా ఆవలిస్తే మనకూ ఆవలింత రావడం సాధారణ విషయమే. ఇది కేవలం నిద్ర లేదా అలసట వల్ల మాత్రమే కాకుండా, మన మెదడు ఇతరుల చర్యలను గమనించి స్పందించే విధానంతో కూడా సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చు. 

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