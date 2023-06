చదువుకి తగ్గ సంస్కారం ఉంటే అది హుందాగా, గౌరవప్రదంగా ఉంటుంది. ఓ రేంజ్‌లో చదవుకుని చదువుకోని వాడి కంటే దారుణంగా దిగజారి ప్రవర్తిస్తే..చూసే వాళ్లకే ఛీ అనిపించేంత అసహ్యంగా ఉంటుంది. ఎవ్వరైన తప్పుచేస్తే సరిచేసి చెప్పే స్థాయిలో ఉండి వీధి పోకిరిలా ప్రవర్తిస్తే..అందురు చులకనగా చూడటమే గాదు ఆ వ్యక్తికి విలువుండదు. అతడికి చదువు చెప్పిన గురువులు సైతం తలదించుకోవడమే గాదు, వారిని కూడా తిట్టుకుంటారు కూడా. అచ్చం అలాంటి ఘటనే ఇక్క చోటుచేకుంది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట తెగ హల్‌చల్‌ చేస్తోంది.

ఆ వీడియోలో గ్రాడ్యుయేషన్‌ డిగ్రీ అందుకోవడానికి వరుసగా ఇద్దరు అమ్మాయిలు వెళ్తున్నారు. అక్కడ ప్రోఫెసర్‌లు, మీడియా అంతా ఉంది. అందరి ముందు ఓ అమ్మాయి అసభ్యకరమైన రీతిలో ప్రవర్తించింది. అక్కడున్న ప్రోఫెసర్‌ల సైతం ఆమె తీరుని చూసి కంగుతింటారు. ఆ అమ్మాయి తన ముందున్న అమ్మాయి బ్యాగ్‌ని దౌర్జన్యంగా లాక్కుని అక్కడున్న వారిని ఖాతారు చేయకుండా మైక్‌ తీసుకుని తన ధోరణిలో తాను మాట్లాడేసి అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోతుంది.

అక్కడున్న వారంతా ఆ ఘటన నుంచి తేరుకోవడానికే చాలా సమయం పడుతుంది. అక్కడున్నవారంతా ఏం జరుగుతుందో అర్థం గాక కాస్త గందరగోళానికి గురవ్వుతారు. ఈ వీడియోని చూసిన నెటిజన్లు ప్రోఫెసర్లు ఆమెకు చదువు సరిగా చెప్పమా? లేదా అన్నట్లు ప్రోఫెసర్లు షాక్‌లో ఉన్నారని ఒకరు, ఆమె గ్రాడ్యేయేట్‌ పూర్తి చేయలేకపోయిందేమో కాబోలు అని మరోకరు సెటైర్లు వేస్తూ ట్వీట్లు చేశారు.

This is so embarrassing. pic.twitter.com/PsE0hLOUTT

