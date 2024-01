అయోధ్యలో బాల రాముడి ప్రాణ ప్రతిష్ట కార్యక్రమం అత్యంత వైభవోపేతంగా ముగిసింది. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతులు మీదుగా జరిగిన ఈ వేడుకకు పలువురు రాజకీయ, క్రీడా రంగ ప్రముఖులు హాజరైన సంగతి తెలిసిందే. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరోయిన్‌, హీరోలందరూ తరలివచ్చారు.

బిగ్‌బీ అమితాబ్‌, చిరంజీవితోపాటు,ధనుష్‌ అలియా భట్-రణబీర్ కపూర్ జంట, విక్కీ కౌశల్-కత్రినా కైఫ్‌ దంపతులు, ఆయుష్మాన్ ఖురానా , రణదీప్‌హుడా, భర్త శ్రీరామ్‌తో కలిసి మాధురీ దీక్షిత్ , జాకీ ష్రాఫ్ సహా పలువురు సెలబ్రిటీలు అయోధ్య నగరానికి తరలివచ్చారు. ఇంకా చిత్ర నిర్మాతలు రోహిత్ శెట్టి ,రాజ్ కుమార్ హిరానీ నిర్మాత మహావీర్ జైన్ ఇంకా సుభాయ్‌ఘాయ్‌ తదితరులు బాలరాముణ్ని దర్శించుకున్నారు.రిలయన్స్‌ అధినేత ముఖేష్‌ అంబానీ, నీతా అంబానీ ఆకాష్ అంబానీ, శ్లోకా అంబానీ, ఇషా అంబానీ, అనిల్‌ అంబానీ, ఎయిర్‌టెల్‌ చీఫ్‌ తదితర వ్యాపార దిగ్గజాలు కూడా హాజరైన్నారు.

#WATCH | Ayodhya: On the Shri Ram Pran Pratishtha ceremony, BJP leader Bansuri Swaraj says, "... The ambience of the whole country has changed for good. My heart feels very happy... I would credit the late Ashok Singhal for this day... This 500-year-long fight was for our… pic.twitter.com/EzMbdn0rDV

— ANI (@ANI) January 22, 2024