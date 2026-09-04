రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి హత్య కేసు: ఏడుగురి అరెస్ట్

హైదరాబాద్ చేతబడి చేస్తున్నాడనే మూఢనమ్మకంతో ఒక వ్యక్తిని దారుణంగా నరికి చంపిన ఘటనలో ఏడుగురు సభ్యుల ముఠాను ఫలక్నుమా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. రాజేంద్రనగర్ జోన్, ఫలక్నుమా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో సంచలనం సృష్టించిన మహ్మద్ మహబూబ్ అలీ అనే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి హత్య కేసు గుట్టును పోలీసులు విప్పారు. ఈ కేసులో ఆరుగురు నిందితులతో పాటు ఒక మైనర్ను (సిసిఎల్) పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి వద్ద నుండి నేరానికి ఉపయోగించిన రెండు యాక్టివా ద్విచక్ర వాహనాలు, ఆరు కత్తులు/బాకులు మరియు మూడు మొబైల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం.. ఫలక్నుమా, వట్టేపల్లిలోని ఫాతిమా నగర్కు చెందిన మహ్మద్ మహబూబ్ అలీ (53) రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తుండేవాడు. ఆగస్టు 30, 2026 రాత్రి సుమారు 9:30 గంటల ప్రాంతంలో వట్టేపల్లిలోని ఆల్మాస్ హోటల్ ఎదురుగా అతనిపై కొంతమంది దుండగులు కత్తులతో ఘోరంగా దాడి చేశారు. తీవ్రంగా గాయపడిన మహబూబ్ అలీని వెంటనే ప్రిన్సెస్ ఎస్రా ఆసుపత్రికి తరలించగా, చికిత్స పొందుతూ అతను మృతి చెందాడు.
మృతుని కుమారుడు మహ్మద్ షానవాజ్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఫలక్నుమా పోలీస్ స్టేషన్లో క్రైమ్ నెంబర్ 439/2026 కింద బిఎన్ఎస్ (BNS) సెక్షన్లు 103(1), 61(2) r/w 3(5) మరియు ఆర్మ్స్ యాక్ట్ సెక్షన్ 27(2) ప్రకారం కేసు నమోదు చేసి తనిఖీలు చేపట్టారు. విచారణలో భాగంగా లభించిన పక్కా సమాచారంతో సెప్టెంబర్ 3, 2026న ఫలక్నుమా పోలీసులు ఆరుగురు నిందితులను మరియు ఒక మైనర్ను అరెస్ట్ చేశారు.
హత్యకు గల కారణాలుజ..
ప్రధాన నిందితుడు A1 మీర్జా మోహిన్ బైగ్, మృతుడు మహ్మద్ మహబూబ్ అలీ తన తల్లి తాహిరా బేగంపై చేతబడి చేశాడని, అందుకే ఆమె దీర్ఘకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతోందని బలంగా నమ్మాడు. అంతేకాకుండా, తన మేనమామ మహ్మద్ ఖలీల్ మరణానికి కూడా మహబూబ్ అలీ చేసిన చేతబడే కారణమని అనుమానించాడు.
ఈ క్రమంలో బైగ్ తన బావమరిది A2 మహ్మద్ ఇమ్రాన్ అహ్మద్తో ఈ విషయాన్ని పంచుకున్నాడు. ఇమ్రాన్ అతనికి సహకరిస్తానని, హత్య చేసిన తర్వాత బెయిల్ ఇప్పిస్తానని హామీ ఇచ్చాడు. అనంతరం నిందితులందరూ కలిసి మహబూబ్ అలీని అంతమొందించేందుకు కుట్ర పన్నారు.
ఆగస్టు 30న మహబూబ్ అలీ ఆల్మాస్ హోటల్ వద్ద ఉన్నాడనే సమాచారం అందడంతో, నిందితులంతా అయాన్ దర్బార్ హోటల్ వద్ద సమావేశమై ఆరు కత్తులు, బాకులు సమకూర్చుకున్నారు. రెండు యాక్టివా వాహనాలపై వచ్చి, ఆల్మాస్ హోటల్ ఎదురుగా మహబూబ్ అలీని అడ్డుకుని తల, ఛాతీ, చేతులపై తీవ్రంగా నరికి చంపారు. అరెస్టయిన నిందితులను న్యాయస్థానంలో హాజరుపరిచి రిమాండ్కు తరలించారు.
ప్రజలకు విజ్ఞప్తి..
చేతబడులు అనేవి కేవలం మూఢనమ్మకాలని, వాటికి ఎలాంటి వైజ్ఞానిక ఆధారాలు లేవని రాజేంద్రనగర్ జోన్ డిసిపి ప్రెస్ నోట్ ద్వారా తెలిపారు. విజ్ఞాన శాస్త్రం మరియు సాంకేతికత ఎంతో అభివృద్ధి చెందిన ఈ రోజుల్లో కూడా ఇటువంటి మూఢనమ్మకాలతో హింసకు పాల్పడటం విచారకరమని పేర్కొన్నారు. ప్రజలు ఇలాంటి నమ్మకాలను నమ్మవద్దని, శాంతిభద్రతలను చేతుల్లోకి తీసుకోకుండా ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే పోలీసులను ఆశ్రయించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఈ కేసును ఛేదించడంలో విశేష ప్రతిభ కనబరిచిన ఫలక్నుమా ఇన్స్పెక్టర్ ఎం. అప్పల నాయుడు, డిటెక్టివ్ ఇన్స్పెక్టర్ జకీర్ హుస్సేన్ మరియు క్రైమ్ టీమ్ను రాజేంద్రనగర్ జోన్ డిసిపి ఎస్. శ్రీనివాస్, ఫలక్నుమా ఎసిపి ఎం.ఎ. జావీద్ అభినందించారు.