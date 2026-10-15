అన్నమయ్య జిల్లా: మదనపల్లెలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ ప్రైవేట్ లాడ్జిలో భర్త తన భార్యను బీర్ బాటిల్తో తలపై కొట్టి హత్య చేశాడు. బుధవారం అర్ధరాత్రి జరిగిన ఈ ఘటన గురువారం ఉదయం వెలుగులోకి రావడంతో స్థానికంగా కలకలం రేపింది. భార్యను హత్య చేసిన అనంతరం నిందితుడు పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి లొంగిపోవడం ఈ ఘటనలో మరో కీలక పరిణామం.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం.. హత్యకు గురైన మహిళ కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని కోలార్ జిల్లా ముళబాగల్కు చెందినవారిగా గుర్తించారు. ఆమె భర్త నవీద్ భాష మదనపల్లెలోని ఓ ప్రైవేట్ లాడ్జిలో ఆమెపై దాడి చేశాడు. బీర్ బాటిల్తో తలపై బలంగా కొట్టడంతో ఆమె ప్రాణాలు కోల్పోయింది. అర్ధరాత్రి సమయంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
భార్యను హత్య చేసిన అనంతరం నిందితుడు నవీద్ భాష మదనపల్లె వన్టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి లొంగిపోయాడు. ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు లాడ్జికి చేరుకుని ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. వివరాలు సేకరించి కేసు నమోదు చేశారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.
అయితే భార్యను హత్య చేయడానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. భార్యాభర్తల మధ్య ఏవైనా విభేదాలు ఉన్నాయా? హత్యకు దారితీసిన పరిస్థితులు ఏమిటి? అనే కోణాల్లో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. విచారణ పూర్తయిన తర్వాత ఘటనకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.