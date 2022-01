Shocking Video: టూరిస్ట్‌ పడవలపై కొండచరియలు విరిగిపడటంతో ఐదుగురు మృతి

Cliff Breaks Off, Falls On Boat In Brazil Lake: బ్రెజిల్‌లోని సరస్సులో ప్రయాణికులతో ఉన్న టూరిస్ట్‌ పడవల పై భారీ కొండ చరియ విరిగిపడటంతో ఐదుగురు మృతి చెందారు. పైగా సుమారు 20 మంది గల్లంతైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. అంతేగాక ఈ ప్రమాదంలో దాదాపు 32 మంది గాయపడినట్లు వెల్లడించారు. అయితే కాపిటోలియో ప్రాంతంలోని పర్యాటక ప్రాంతమైన ఫర్నాస్ సరస్సుకి వారాంతపు పర్యటనలో భాగంగా ప్రయాణికులు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చారు.

అయితే ఒక పెద్ద రాతి కొండ నుండి అతి పెద్ద కొండ చరియ విడిపడి మూడు పడవలపై పడి పోయింది. ఈ మేరకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది, రెస్క్యూ సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. నిజానికి బ్రెజిల్‌లోని ఈ సరస్సు సమీపంలో రాతి కొండలు, పచ్చని జలపాతలు, జలవిద్యుత్‌ వంటివి ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉంటాయి. దీంతో పర్యాటకులు పెద్ద సంఖ్యలో వీటిని చూసేందుకు తరలివస్తారు. అయితే ఇటీవల ఆగ్నేయ బ్రెజిల్‌లో కురిసిన వర్షాల కారణంగా ఈ కొండ కూలి ఉంటుందని అధికారులు చెప్పారు. ఈ మేరకు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన షాకింగ్‌ వీడియో ఒకటి నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతోంది. అయితే ఈ వీడియోలో కొండ విరిగిపడుతోందని కొండకు సమీపంలో మరోక పడవలో ఉన్న ప్రయాణికులు పిలుస్తూ హెచ్చరిస్తున్నట్లు వినిపిస్తుంది.

Terrible video out of Lake Furnas, #Brazil, captures the moment a canyon cliff collapses on boats full of tourists. Latest reports say at least 5 dead 20 missing.pic.twitter.com/03LrGX0kIL

— Albert Solé  (@asolepascual) January 8, 2022