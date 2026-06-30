టోక్యో: జపాన్ రాజధాని టోక్యో వీధుల్లో ఒక అద్భుతమైన దృశ్యం ఆవ
‘ఇడుపు కాయితం’.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ చూసిన ఈ సినిమా టైటిల్ గురించే చర్చ.
ప్రజలు మత్తులో ఉంటే పాలన చిత్తుగా ఉన్నా అడిగేవాడు ఉండడు సార్! సంపద సృష్టి ఐడియా అదుర్స్ సార్!!
ముంబై: దేశ వాణిజ్య రాజధాని ముంబై మహా నగరంలోని సెంట్రల్ రైల్వే మార్గంలో సోమవారం నుంచి కొత్తగా మరో 1
అమరావతిని అంతర్జాతీయపటంలో చూపిస్తా, క్వాంటం టెక్నాలజీని తెస్తా అని.. వైద్య పరీక్షలకు హైదరాబాద్ వెళ్లడమేంటి సార్!!
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మన దగ్గర లాటరీ కల్చర్ తక్కువగానీ కేరళలో లాటరీ టికెట్స్ కొనడం లాంటివి చాలా సాధారణమైన విషయం.
Jun 30 2026 1:48 PM | Updated on Jun 30 2026 1:48 PM
పాలిటిక్స్ ఏమోగానీ.. 'సర్' అయితే ఇక్కడ కూడా నడుస్తుందిగా..!
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