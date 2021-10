చైనాకు చెందిన షావోమి కంపెనీ దూకుడు మీదుంది. ఇప్పటికే స్మార్ట్‌ ఫోన్స్‌, స్మార్ట్‌ బ్రాండ్స్‌, మరికొద్ది రోజుల్లో కార్లను విడుదల చేయనున్న షావోమి తాజాగా సోనిక్‌ ఛార్జ్‌ 2.0 పేరుతో కేబుల్‌ను ఇండియన్‌ మార్కెట్‌లో విడుదల చేసింది.

Here's a true ally to our fast-paced lives. This one will support your pursuit to great speed, and how! #XiaomiFans, meet our newest game-changer: Xiaomi SonicCharge Cable 2.0

Stay tuned for the first sale:https://t.co/BqrE5wISBx pic.twitter.com/4mVrHxjaLi

— Xiaomi India - #DiwaliWithMi (@XiaomiIndia) October 20, 2021