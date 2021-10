ప్రముఖ సోషల్ మీడియా సంస్థ ఫేస్‌బుక్ సీఈఓ మార్క్‌ జుకర్‌బర్గ్‌ "ఫేస్‌బుక్, మెసెంజర్, ఇనస్టాగ్రామ్, వాట్సాప్" మాతృ సంస్థ పేరును ఫేస్‌బుక్ నుంచి మెటాగా మార్చిన సంగతి మనకు తెలిసిందే. ఇక పై నుంచి ఈ యాప్స్ మాతృ సంస్థను మెటాగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది అని జుకర్‌బర్గ్‌ కంపెనీ కనెక్ట్‌ ఈవెంట్‌లో ప్రకటించారు. ఈ మేరకు జుకర్‌బర్గ్‌ కనెక్ట్‌ ఈవెంట్‌లో తన కంపెనీ కొత్త పేరు, లోగోను ప్రకటించారు. నిజానికి చెప్పాలంటే పూర్తి పేరు మెటావర్స్. దీనిని సంక్షిప్తంగా మెటా అని నామకరణం చేశారు. గ్రీకు భాషలో 'మెటా' అంటే "అంతకు మించి" అని అర్ధం.

అయితే, ఫేస్‌బుక్ పేరు మార్పు విషయంలో చాలా మంది తప్పుగా అర్ధం చేసుకుంటున్నారు. ఇక నుంచి ఫేస్‌బుక్ పేరు మెటాగా మారనున్నట్లు అర్ధం చేసుకుంటున్నారు. కానీ, అది వాస్తవం కాదు. ఇప్పటి వరకు "ఫేస్‌బుక్, మెసెంజర్, ఇనస్టాగ్రామ్, వాట్సాప్" అన్నీ యాప్స్ కి కలిపి మాతృ సంస్థగా ఫేస్‌బుక్ కొనసాగుతూ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ మాతృ సంస్థ పేరును "మెటా"గా జుకర్‌బర్గ్‌ ప్రకటించారు. అంటే ఇకపై మెటా మాతృ సంస్థ కింద ఫేస్‌బుక్, మెసెంజర్, ఇనస్టాగ్రామ్, వాట్సాప్ యాప్స్ ఉంటాయన్నమాట. అయితే ఉన్నఫలంగా ఇప్పటికిప్పుడు ఈ మార్పు ఎందుకు?.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD

— Meta (@Meta) October 28, 2021