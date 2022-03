రష్యా - ఉక్రెయిన్‌ దేశాలే కాదు..ప్రపంచం మొత్తం యుద్ధం చేస్తుంది

రష్యా - ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం కారణంగా పరోక్షంగా నష్టపోతున్న ప్రపంచ దేశాల స్థితిగతులపై మహీంద్రా అండ్‌ మహీంద్రా గ‍్రూప్‌ అధినేత ఆనంద్‌ మహీంద్ర స్పందించారు. రష్యా - ఉక్రెయిన్‌ తోపాటు మిగిలిన ప్రపంచ దేశాలు యుద్ధం చేస్తున్నాయని ట్వీట్‌ చేశారు.

This isn’t surprising because the world is effectively at War. The physical battle may be in one country, but the political, economic, cyber, social media & commodity resource battle lines have been drawn & are global. Welcome to World War in the 21st century. https://t.co/PVeg1FUge5

