ఎన్నికల వేళ రాష్ట్ర ఖజానాకు కాసుల గలగల

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలైంది. ఇది కేవలం రాజకీయ ప్రక్రియ మాత్రమే కాదు. తాత్కాలికంగా రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊపునందించే ముఖ్యమైన పరిణామం. ఈ సమయంలో అభ్యర్థులు, రాజకీయ పార్టీలు చేసే ఖర్చు, ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం ప్రభుత్వం చేసే వ్యయం అనేక చిన్న, మధ్య తరహా వ్యాపారాలకు, సేవారంగాలకు భారీగా డిమాండ్ను సృష్టిస్తుంది.
ఎన్నికల నేపథ్యంలో వ్యాపార అవకాశాలు
ప్రింటింగ్, ప్రకటనల విభాగం (Printing and Advertising)
ఎన్నికల సమయంలో అభ్యర్థులు తమ ప్రచారాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడానికి లక్షలాది కరపత్రాలు, పోస్టర్లు ముద్రిస్తారు. దీంతో ప్రింటింగ్ ప్రెస్సులు, డిజైనర్లకు పని పెరుగుతుంది. పట్టణాలు, గ్రామాల్లో హోర్డింగ్ల తయారీ, బ్యానర్ల ముద్రణతో పాటు పార్టీ జెండాల తయారీ వ్యాపారాలు జోరందుకుంటుంది.
ఎలక్షన్ సామగ్రి సరఫరా (Election Material Supply)
ప్రచార సభలు, రోడ్ షోల కోసం మైక్ సెట్లు, లౌడ్స్పీకర్ల అద్దె వ్యాపారం పెరుగుతుంది. అభ్యర్థుల పర్యటనలు, కార్యకర్తల తరలింపు కోసం కార్లు, వ్యాన్లు, ఆటోలు వంటి వాహనాల అద్దెకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. డ్రైవర్లకు తాత్కాలిక ఉపాధి లభిస్తుంది. కార్యకర్తల కోసం పార్టీ రంగులు, గుర్తులతో కూడిన టి-షర్టులు, టోపీలు, కండువాల తయారీ, సరఫరా వ్యాపారం ఊపందుకుంటుంది.
ఆహారం, ఆతిథ్యం (Food and Hospitality)
ప్రచార సభలు, కార్యకర్తల సమావేశాల కోసం భారీగా ఆహార సరఫరా అవసరం అవుతుంది. దీని ద్వారా స్థానిక కేటరింగ్ వ్యాపారులు, చిరు వ్యాపారులకు ఆదాయం పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే నాయకులు, పార్టీ పరిశీలకుల కోసం హోటళ్లు, ఫంక్షన్ హాళ్ల బుకింగ్లు పెరుగుతాయి.
మీడియా, డిజిటల్ ప్రచారం (Media and Digital Campaign)
సోషల్ మీడియా మేనేజ్మెంట్, వీడియోల తయారీ, డిజిటల్ ప్రకటనల కోసం ఏజెన్సీలకు, ఫ్రీలాన్సర్లకు పని దొరుకుతుంది. ఇది ఆధునిక ఎన్నికల ప్రచారంలో కీలకమైంది.
రాష్ట్ర ఖజానాకు లబ్ధి
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఖర్చు ద్వారా రాష్ట్ర ఖజానాకు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా లబ్ధి చేకూరుతుంది. ఎన్నికల పాంప్లెట్లు, ఎలక్షన్ సామగ్రి, వాహనాల అద్దె, కేటరింగ్ సేవలు వంటి వాటిపై చెల్లించే జీఎస్టీ రూపంలో రాష్ట్రానికి ఆదాయం లభిస్తుంది. ముద్రణ, మీడియా, ఇతర సేవలపై విధించిన పన్ను రాష్ట్ర ఖజానాకు చేరుతుంది. ఎన్నికల కోడ్ ఉల్లంఘనలు లేదా అనుమతులు లేని ప్రకటనలపై విధించే జరిమానాలు, ఫీజుల ద్వారా కూడా ఖజానాకు తాత్కాలిక ఆదాయం వస్తుంది.
