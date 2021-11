స్పేస్‌ ఎక్స్‌ అధినేత ఎలన్‌ మస్క్‌ మరోసారి తన ట్వీట్‌తో చర్చాంశనీయంగా మారారు. నా దగ్గర డబ్బులు లేవు. షేర్లు అమ్మేయాలని అనుకుంటున్నాను. మీరేమంటారు' అంటూ ట్వీట్‌లో నెటిజన్‌ల అభిప్రాయాన్ని కోరారు. అందుకు 54శాతం నెటిజన్లు అవునని 876,189 ఓటింగ్‌ వేశారు.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021