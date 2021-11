దేశీయ ప్రభుత్వ బ్యాంకింగ్‌ దిగ్గజం ఎస్‌బీఐ హెల్త్‌ ఇన్స్యూరెన్స్‌ ప్రీమియంలపై కీలక ప్రకటన చేసింది. ఎస్‌బీఐ బ్యాంక్‌ అకౌంట్‌ హోల్డర్స్‌ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టిన రెండు పథకాల్లోని ఇన్స్యూరెన్స్‌ పాలసీలపై రూ. 342 ప్రీమియం చెల్లిస్తే రూ.4 లక్షలు బెనిఫిట్‌ పొందే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నట్లు ఎస్‌బీఐ చెప్పింది.

కరోనా కారణంగా ప్రపంచ దేశాల్లో ఇన్స్యూరెన్స్‌ పాలసీలకు డిమాండ్‌ పెరిగింది. మహమ్మారి నుంచి కుటుంబ సభ్యులకు అండగా నిలిచేందుకు పాలసీ దారులు పెద్ద మొత్తంలో ప్రీమియం చెల్లించి ఆయా ఇన్స్యూరెన్స్‌ పాలసీలను తీసుకుంటున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం సైతం ప్రధాన మంత్రి సురక్ష భీమా యోజన (పీఎంఎస్‌బీవై), ప్రధాన మంత్రి జీవన్‌ జ్యోతి భీమా యోజన( పీఎంజేజేబీవై) స్కీమ్‌లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

Get the insurance that suits your need and live life worry-free.#PMSBY #PMJJBY #SBI #Insurance pic.twitter.com/n7DC4eTlOV

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) October 2, 2021