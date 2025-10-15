దేశంలోని ప్రముఖ ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులలో ఒకటైన ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ (RBL Bank), నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI)తో భాగస్వామ్యంలో ‘హమ్ సఫర్’ పేరుతో రూపే ప్రీపెయిడ్ కార్డులు ప్రారంభించింది. ముంబైలో నిర్వహించిన గ్లోబల్ ఫిన్టెక్ ఫెస్టివల్ (GFF)లో ఈ ప్రీపెయిడ్ కార్డును ఆవిష్కరించింది.
ఈ కార్డ్, నేషనల్ కామన్ మొబిలిటీ కార్డ్ (NCMC) అనుభవాన్ని అందించడంతో, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పలు నగరాల్లో ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను సమన్వయపరచడంలో దోహదపడుతుంది. వినియోగదారులు తమ ‘హమ్ సఫర్’ కార్డును తక్షణమే, సురక్షితంగా రీచార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ కార్డు ద్వారా వినియోగదారులు ప్రయాణం, ఆహారం, ఇంధనం, షాపింగ్, వినోదం వంటి అనేక అవసరాల కోసం సులభంగా చెల్లింపులు చేయవచ్చు. ఇది వాడటానికి సులభమైన ప్రీపెయిడ్ పరిష్కారంగా నిలుస్తుంది.
హమ్ సఫర్ రూపే కార్డు ముఖ్య ప్రయోజనాలు
🔹సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణ అనుభవం: మెట్రో, బస్సుల్లో పొడవైన క్యూలను తప్పించుకుని వేగంగా ప్రయాణించవచ్చు.
🔹నిరవధిక లావాదేవీలు: రూపే ప్లాట్ఫామ్ ఆధారంగా సురక్షితమైన, వేగవంతమైన లావాదేవీల అనుభవం.
🔹స్మార్ట్ ఖర్చు నిర్వహణ: అవసరమైనంత మొత్తాన్ని ముందుగానే లోడ్ చేసుకొని, ఎక్కువ కార్డులు లేదా నగదు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉపయోగించవచ్చు.
🔹మెరుగైన నియంత్రణ: ఖర్చులపై స్పష్టత, బడ్జెట్పై నియంత్రణ సాధ్యమవుతుంది.