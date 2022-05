మైక్రోసాఫ్ట్‌ ఫౌండర్‌ బిల్‌గేట్స్‌ కోవిడ్‌ బారిన పడ్డారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన స్వయంగా ట్విటర్‌ ద్వారా వెల్లడించారు. స్వల్ప లక్షణాలు కనిపించడంలో వెంటనే టెస్ట్‌ చేయించుకున్నట్టు.. అందులో కోవిడ్‌ 19 పాజిటివ్‌గా తేలినట్టు ఆయన వెల్లడించారు. వైద్యులు అందించిన సూచనటు పాటిస్తూ ఐసోలేషన్‌లోకి వెళ్తున్నట్టు చెప్పారు. తిరిగి ఆరోగ్యవంతుడైన తర్వాత ఐసోలేసన్‌ వీడుతానని బిల్‌గేట్స్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.

— Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022