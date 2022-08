ఆ కంపెనీ తయారు చేసిన కార్ల కంటే..నేను కన్న పిల్లలే ఎక్కువ!

టెస్లా సీఈవో ఎలన్‌ మస్క్‌ తన ట్విట్టర్‌కు మరోసారి పని చెప్పారు.టెస్లా కంపెనీకి కాంపిటీటర్‌గా ఉన్న మరో ఎలక్ట్రిక్‌ వెహికల్‌ తయారీ సంస్థ లుసిడ్‌ మోటార్స్‌ కంపెనీ పనితీరుపై సెటైర్లు వేశారు. వాళ్లు తయారు చేసిన కార్ల కంటే నేను కన్న పిల్లలే ఎక్కువ మంది ఉన్నారని వ్యాఖ్యానించారు.

అమెరికాకు ఈవీ కార్ల తయారీ సంస్థ 'లుసిడ్‌ మోటార్స్‌' క్యూ2 ఫలితాల్ని విడుదల చేసింది. క్యూ2లో తమ సంస్థ 679 కార్లను డెలివరీ చేసినట్లు తెలిపింది. ఈ ఫలితాలపై లుసిడ్‌ మోటార్స్‌ను ఉద్దేశిస్తూ మస్క్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. 'క్యూ2 లో వాళ్లు తయారు చేసిన కార్ల కంటే నేను కన్న పిల్లలే ఎక్కువ' అని ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌లు వైరల్‌గా మారాయి.

I had more kids in Q2 than they made cars!

— Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2022