 గూగుల్ కీలక ప్రకటన.. దేశం కోసం 5 కార్యక్రమాలు! | Google Unveils 5 Clean Energy Projects Across India Accelerating Renewables | Sakshi
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గూగుల్ కీలక ప్రకటన.. దేశం కోసం 5 కార్యక్రమాలు!

Sep 10 2026 7:04 PM | Updated on Sep 10 2026 7:04 PM

Google Unveils 5 Clean Energy Projects Across India Accelerating Renewables

దేశంలో స్వచ్ఛ ఇంధన పరివర్తనను వేగవంతం చేయడానికి, జాతీయ వాతావరణ ప్రాధాన్యతలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, జియోస్పేషియల్ డేటా మరియు మౌలిక సదుపాయాల పెట్టుబడులను వినియోగిస్తూ, భారతదేశంలో ఐదు కొత్త పర్యావరణ పరిరక్షణ, స్వచ్ఛ-ఇంధన కార్యక్రమాలను గూగుల్ ఈరోజు ప్రకటించింది.

ఈ ప్రకటనలలో 30 కోట్లకు పైగా భవనాలను కవర్ చేసే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ రూఫ్‌టాప్ సోలార్ ఇంటెలిజెన్స్, రాజస్థాన్‌లో కొత్త 150-మెగావాట్ల (MW) యుటిలిటీ సోలార్ ఒప్పందం, పదివేల మంది చిన్న రైతులకు మద్దతుగా మిట్టి ల్యాబ్స్‌తో కలిసి చేపట్టిన ఒక చారిత్రాత్మక మీథేన్ మరియు నీటి తగ్గింపు కార్యక్రమం, గూగుల్ సెంటర్ ఫర్ క్లైమేట్ టెక్నాలజీ ద్వారా విస్తరించిన పరిశోధన విభాగాలు ఉన్నాయి.

"భారతదేశం తమ సాంకేతిక, ఏఐ నాయకత్వాన్ని బలోపేతం చేసుకుంటున్న తరుణంలో, ఈ ఊపు సుస్థిరమైన, సమ్మిళిత వృద్ధికి దారితీసేలా చూడటం మన ఉమ్మడి భవిష్యత్తుకు కీలకం" అని గూగుల్ క్లైమేట్ ఆపరేషన్స్ డైరెక్టర్ వృషాలి గౌడ్ అన్నారు. "స్థానిక సౌర విద్యుత్ వ్యవస్థాపకులకు రూఫ్‌టాప్ వినియోగాన్ని పెంచడంలో సహాయపడటానికి జియోస్పేషియల్ ఏఐ ను ఉపయోగించడం నుండి, వాతావరణ అనుకూల నీటి పద్ధతులపై రైతులతో కలిసి పనిచేయడం, జాతీయ గ్రిడ్‌కు కొత్త స్వచ్ఛమైన విద్యుత్‌ను జోడించడం వరకు ఈ కార్యక్రమాలు భారతదేశానికి ఆచరణాత్మకమైన, శాశ్వత ప్రభావాన్ని సృష్టించటానికి డిజిటల్ ఆవిష్కరణ మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణ కలిసికట్టుగా ఎలా కలిసి పనిచేస్తున్నాయో చూపిస్తున్నాయి" అని అన్నారు.

భారతదేశంలోని 30 కోట్లకు పైగా రూఫ్‌టాప్‌ల కోసం సోలార్ ఏపిఐను విస్తరించడం
గూగుల్ చాలా కాలంగా రూఫ్‌టాప్ సోలార్ వినియోగాన్ని వేగవంతంగా మరియు సరళంగా చేయడానికి ఏఐ మరియు ఇమేజరీని ఉపయోగిస్తోంది. ఎర్త్ ఏఐ లో భాగమైన సోలార్ ఏపిఐ, ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1.2 బిలియన్లకు పైగా భవనాలకు మరియు భారతదేశవ్యాప్తంగా 30 కోట్లకు పైగా రూఫ్‌టాప్‌లకు అవసరమైన పరిజ్ఞానం అందించగలదు.

ఈ సాంకేతికత ద్వారా ఇళ్లపై సౌర విద్యుత్‌ ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలను ముందుగానే అంచనా వేయొచ్చు. దీంతో ఇన్‌స్టాలర్లు నేరుగా ఇంటి వద్దకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఆ ఇంటికి ఉన్న సోలార్‌ సామర్థ్యాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. ఫలితంగా కచ్చితమైన డిజైన్లు, తుది కస్టమర్‌ ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసేందుకు పట్టే సమయం, ఖర్చు తగ్గుతుంది. పీఎం సూర్య ఘర్: ముఫ్త్ బిజ్లీ యోజన వంటి ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహక కార్యక్రమాలతో భారతదేశంలో గృహ సౌరశక్తి రంగం దేశవ్యాప్తంగా పుంజుకుంటున్న తరుణంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. సోలార్ లాడర్ మరియు ఓపెన్‌సోలార్ వంటి స్థానిక ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, 3D సిస్టమ్ లేఅవుట్‌లను ఆటోమేట్ చేయడానికి, పారాపెట్ మరియు వాటర్ ట్యాంక్ క్లియరెన్స్‌లను మోడల్ చేయడానికి, మొదటి క్లయింట్ సమావేశంలోనే మొబైల్ ప్రతిపాదనలను రూపొందించడానికి, సోలార్ ఏపిఐ డేటాను తమ సాఫ్ట్‌వేర్ వర్క్‌ఫ్లోలలో ఇప్పటికే అనుసంధానిస్తున్నాయి.

రూఫ్‌టాప్‌ అంచనాలను మరింత వేగంగా, కచ్చితంగా, విస్తృత స్థాయిలో చేపట్టేందుకు సోలార్‌ ఏపీఐ తోడ్పడుతుంది. మాన్యువల్‌గా పైకప్పు సర్వేలు నిర్వహించడం, ప్రతి ఇంటికి ప్రత్యేక లేఅవుట్‌లను రూపొందించడం వంటి ప్రక్రియలను ఆటోమేట్‌ చేసేందుకు అవసరమైన ప్రాథమిక డేటాను ఇది అందిస్తుంది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా ఇళ్లలో సోలార్‌ విద్యుత్‌ను ఏర్పాటు చేసుకోవడం మరింత వేగంగా, అందుబాటులో ఉండే ఖర్చుతో, సులభంగా మారుతుంది.

గ్రీన్ వర్క్‌ఫోర్స్ శిక్షణ మరియు తక్కువ-కార్బన్ నిర్మాణ సామగ్రిపై దృష్టి సారించడంతో పాటు, నీటి నిర్వహణ, వ్యర్థాలు మరియు సర్క్యులారిటీపై దృష్టి సారించిన మంథన్ ప్లాట్‌ఫారమ్ ద్వారా కొత్త అవకాశాలను అందిస్తోంది. పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ఏఐ ని ఉపయోగిస్తున్న నాలుగు భారతీయ స్టార్టప్‌లతో కూడిన 'గూగుల్ డీప్ మైండ్ యాక్సలరేటర్ : ఏఐ ఫర్ ది ప్లానెట్' కార్యక్రమం యొక్క తొలి బృందంతో సహా, స్వదేశీ వాతావరణ-సంబంధిత ఆవిష్కరణలకు గూగుల్ అందిస్తున్న విస్తృత మద్దతుపై ఈ ప్రయత్నాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి.

భారతదేశ గ్రిడ్‌కు 150 మెగావాట్ల స్వచ్ఛ ఇంధనాన్ని జోడించడం
రాజస్థాన్‌లో 150-మెగావాట్ల  సౌర విద్యుత్ ఉత్పాదన ప్రాజెక్ట్ కోసం రీన్యూ పవర్‌తో చేసుకున్న ఒక కొత్త, దీర్ఘకాలిక ఒప్పందం ద్వారా భారతదేశ విద్యుత్ గ్రిడ్‌ పట్ల తమ నిబద్ధతను గూగుల్  విస్తరిస్తోంది. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, గూగుల్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే స్వచ్ఛమైన విద్యుత్‌కు సంబంధించిన పర్యావరణ లక్షణాలను పొంది, తన విస్తృత వాల్యూ చైన్ అంతటా విద్యుత్ సంబంధిత ఉద్గారాలను పరిష్కరించడంలో సహాయపడటానికి వాటిని వినియోగించుకుంటుంది.

స్వచ్ఛ ఇంధన లక్షణాలను నేరుగా సేకరించడం ద్వారా సరఫరా గొలుసు డీకార్బనైజేషన్‌ను వేగవంతం చేయాలనే గూగుల్ విధానానికి ఈ ఒప్పందం మరింత బలాన్ని చేకూరుస్తుంది. భారతదేశంలో గూగుల్ చేపట్టిన రెండవ స్కోప్ 3-కేంద్రీకృత సౌర ప్రాజెక్ట్ ఇది. దీనితో, రీన్యూతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న మొత్తం సామర్థ్యం, భారతదేశ జాతీయ గ్రిడ్‌పై 300 మెగావాట్ల కొత్త సౌర విద్యుత్ ఉత్పాదన సామర్థ్యానికి చేరుకుంది.

వరి రైతులకు మీథేన్‌ను తగ్గించడంలో.. నీటిని సంరక్షించడంలో సహాయం
తెలంగాణలోని వేలాది మంది సన్నకారు వరి రైతులు వాతావరణ అనుకూల వ్యవసాయ పద్ధతులను అవలంబించడంలో సహాయపడే ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం గూగుల్, మిట్టి ల్యాబ్స్‌తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, మొత్తం మీథేన్ ఉద్గారాలలో 12% వరకు వరి సాగు నుండే వెలువడుతున్నాయి.

వరి సాగు నుండి వెలువడే మీథేన్ ఉద్గారాలను తగ్గించడం ద్వారా లభించే క్రెడిట్స్ కొనుగోలు చేయడానికి, ఇప్పటివరకు బహిరంగంగా ప్రకటించిన ఒప్పందాలలో ఇదే అతిపెద్దది. ఈ కార్యక్రమం 'ఆల్టర్నేట్ వెట్టింగ్ అండ్ డ్రయింగ్' (AWD) పద్ధతిని పరిచయం చేస్తోంది. పొలాలను నిరంతరం నీటిలో ముంచి ఉంచే బదులు, కాలానుగుణంగా నీటిని తీసివేసి, తిరిగి నీటితో నింపడం ద్వారా, AWD నేలలోకి ఆక్సిజన్‌ను ప్రవేశపెట్టి, మీథేన్‌ను ఉత్పత్తి చేసే సూక్ష్మజీవులను అడ్డుకుంటుంది. అదే సమయంలో ఇది నీటిపారుదల అవసరాన్ని గణనీయంగా తగ్గించి, నీటిని సంరక్షించి, కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రైతులకు నేరుగా చెల్లింపులను అందిస్తుంది.

ఈ ప్రాజెక్ట్, 20 సంవత్సరాల గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్ (GWP20) ప్రాతిపదికన దాదాపు 3 మిలియన్ టన్నుల CO2e (100 సంవత్సరాల GWP100 ప్రాతిపదికన 1 మిలియన్ టన్నులకు సమానం) తగ్గించడాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీని ధృవీకరణకు నాసా-సహాయక ఉపగ్రహ పర్యవేక్షణ మరియు క్షేత్రస్థాయి నెట్‌వర్క్‌లు తోడ్పడతాయి.

గూగుల్ సెంటర్ ఫర్ క్లైమేట్ టెక్నాలజీకి కొత్త ప్రాధాన్యతా రంగాలను జోడించడం
భారత ప్రభుత్వ ప్రధాన శాస్త్రీయ సలహాదారు కార్యాలయంతో భాగస్వామ్యంతో ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభించబడిన గూగుల్ సెంటర్ ఫర్ క్లైమేట్ టెక్నాలజీ, పర్యావరణ సవాళ్లకు ఏఐ ని వర్తింపజేసే పరిశోధకులకు , ఆవిష్కర్తలకు మద్దతు ఇస్తుంది. 77 దరఖాస్తుల నుండి, ఈ సెంటర్ తన మొదటి మూడు ప్రారంభ గ్రాంట్ గ్రహీతలను రెండు విభాగాలలో ఎంపిక చేసింది: గ్రీన్ వర్క్‌ఫోర్స్ శిక్షణ మరియు తక్కువ-కార్బన్ నిర్మాణ సామగ్రి.

గూగుల్ ఇప్పుడు భారత ప్రభుత్వ మంథన్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై పరిశోధన మరియు ఆవిష్కరణ ప్రతిపాదనల కోసం రెండు కొత్త ప్రాధాన్యతా రంగాలను తెరవడం ద్వారా సెంటర్ పరిధిని విస్తరిస్తోంది.

➤జల సంరక్షణ: కీలకమైన పరీవాహక ప్రాంత వనరులను రక్షించడానికి , సంరక్షించడానికి, విస్తరించదగిన సాంకేతికతలు మరియు నిర్వహణ పద్ధతులను అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా పెరుగుతున్న మంచినీటి డిమాండ్‌ను పరిష్కరించడం.

➤వ్యర్థాలు మరియు వలయాకార వినియోగం: వనరుల వినియోగానికి మరింత వలయాకార పద్ధతులకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, ఇ-వ్యర్థాలు మరియు బ్యాటరీ రీసైక్లింగ్ ప్రక్రియలపై పరిశోధనను ముందుకు తీసుకెళ్లడం.

భారతదేశపు క్లైమేట్ టెక్ స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్‌కు మద్దతు
క్షేత్రస్థాయి ఆవిష్కరణలకు తమ మద్దతును పునరుద్టాటిస్తూ, గూగుల్ ఇటీవల 'గూగుల్ డీప్‌మైండ్ యాక్సిలరేటర్: ఏఐ ఫర్ ది ప్లానెట్' యొక్క తొలి బ్యాచ్‌ను స్వాగతించింది. ఇందులో గ్రహాన్ని రక్షించడానికి ఏఐని ఉపయోగించుకుంటున్న నాలుగు మార్గదర్శక భారతీయ స్టార్టప్‌లు ఉన్నాయి.

➤టెర్రాస్టాక్‌, వరాహా క్లైమేట్‌ : చిన్న, సన్నకారు రైతులకు వారి భూమి స్థాయిలో సమగ్ర భూవివరాలు అందించడంతో పాటు, పునరుత్పాదక వ్యవసాయ పద్ధతులను ప్రోత్సహించడం, ధ్రువీకరించిన కార్బన్‌ క్రెడిట్లను అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో తోడ్పడుతున్నాయి.

➤ఫార్మర్స్ ఫర్ ఫారెస్ట్స్ మరియు క్లైమిట్రా కార్బన్, అగ్రోఫారెస్ట్రీని విస్తరించడానికి, జీవవైవిధ్యాన్ని పునరుద్ధరించడానికి, మరియు హానికరమైన బయోమాస్‌ను బయోచార్‌గా మార్చడానికి జియో-ఏఐ, డ్రోన్‌లు మరియు శాటిలైట్ నమూనాలను ఉపయోగిస్తున్నాయి

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