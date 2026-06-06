 భారీ పతనం.. ఒకేసారి రూ.వేలల్లో తగ్గిన బంగారం | Gold Rate: Today huge drop in gold and silver prices (6th June) | Sakshi
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భారీ పతనం.. ఒకేసారి రూ.వేలల్లో తగ్గిన బంగారం

Jun 6 2026 10:16 AM | Updated on Jun 6 2026 10:47 AM

Gold Rate: Today huge drop in gold and silver prices (6th June)

దేశంలో బంగారం ధరల తగ్గుదల కొనసాగుతోంది. దాదాపు ఎనిమిది రోజులుగా పసిడి ధరలు ఎటువంటి పెరుగుదల లేకుండా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో వరుసగా మూడో రోజూ నేడు బంగారం ధరలు (Today Gold Rate) భారీగా పతనమయ్యాయి. దీంతో ఈరోజు బంగారం కొనేవాళ్లకు భారీ ఉపశమనం కలుగుతోంది. ఇక వెండి ధరలు (Today Silver Rate) కూడా నేడు మరింత భారీగానే దిగివచ్చాయి. తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో కింద చూద్దాం..

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)
 

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