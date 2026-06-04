 పసిడి, వెండి.. కంగారు లేకుండా కొనండి! | Today Gold And Silver Prices June 4th, 2026 In India Hyderabad And Other Cities, See Cost Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Today Gold And Silver Prices: పసిడి, వెండి.. కంగారు లేకుండా కొనండి!

Jun 4 2026 10:46 AM | Updated on Jun 4 2026 11:19 AM

Gold rate today: Gold prices slip silver rates sharp fall india 4 june 2026

దేశంలో స్థిరంగా కొనసాగుతున్న బంగారం ధరలు కాస్త క్షీణించాయి. దాదాపు వారం రోజులుగా పసిడి ధరలు ఎటువంటి పెరుగుదల లేకుండా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో బంగారం ధరలు నేడు (Today Gold Rate) స్వల్పంగా తగ్గుదలను నమోదు చేశాయి. దీంతో బంగారం కొనేవాళ్లకు ఊరట కొనసాగుతోంది. ఇక వెండి ధరలు (Today Silver Rate) మాత్రం నేడు భారీగానే దిగివచ్చాయి. తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో కింద చూద్దాం..

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణ : పాము (నాగదేవత) ఆకారంలో ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

ప్రముఖ బాలనటి ఇక మేజర్.. బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల : అలిపిరి వద్ద పోలీసుల ఓవరాక్షన్‌.. వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలతో అనుచిత ప్రవర్తన (ఫొటోలు)
photo 4

చిరంజీవితో 16 సినిమాలు.. ఈమెతో పాటు కూతుళ్లు కూడా హీరోయిన్లే (ఫొటోలు)
photo 5

'పెద్ది' భామ.. చీరలో నిండుగా అందంగా (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Malladi Vishnu Slams Pawan Kalyan Comments 1
Video_icon

పవన్ గాలి తుస్..! డిప్యూటీ సీఎంపై మల్లాది విమర్శలు
Telangana Leaders Counter To Pawan Kalyan Comments 2
Video_icon

పాపం పవన్ ను ఉతికి ఆరేసారు
8 Members Of The Same Family Die In Delhi Fire Accident 3
Video_icon

ఢిల్లీ అగ్నిప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 8 మంది మృతి
Mamata Banerjee Faces Biggest Internal Issue In TMC 4
Video_icon

మమతకు బిగ్ షాక్.. ప్రతిపక్ష నేతగా టీఎంసీ ఎమ్మెల్యే
Tropical Storm Jangmi Charges Toward Japan With Lashing Winds 5
Video_icon

మహా ప్రళయం! జంగ్మీ తుఫాను రౌద్రరూపం.. గాలిలో ఎగిరిపడుతున్న కార్లు!
Advertisement
 