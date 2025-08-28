 పసిడి ప్రియుల నడ్డి విరిగినట్టే! పెరిగిన తులం ధర | Today Gold And Silver Prices August 28th, 2025 India Hyderabad And Other Cities, See Cost Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Today Gold And Silver Prices: పసిడి ప్రియుల నడ్డి విరిగినట్టే! పెరిగిన తులం ధర

Aug 28 2025 10:50 AM | Updated on Aug 28 2025 11:33 AM

gold and silver rates on 28th August 2025 in Telugu states

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) ఊగిసలాడుతున్నాయి. బుధవారంతో పోలిస్తే గురువారం బంగారం ధరలు పెరిగాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తనివితీరా వేడుక సెలబ్రిటీల ఇంట కొలువుదీరిన గణపయ్య!
photo 2

'గణపతి పూజ'లో ఆది పినిశెట్టి, నిక్కీ గల్రానీ (ఫోటోలు)
photo 3

కొలువుదీరిన గణనాథులు.. పాఠకులు పంపిన ఫోటోలు
photo 4

అంబానీ ఇంట్లో గణేష్‌ చతుర్థి వేడుకలు షురూ (ఫోటోలు)
photo 5

చీరలో మెరిసిన మెగా డాటర్‌.. చాలా స్పెషల్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
KSR Live Show On AP Free Bus Scheme Effect Auto Drivers Are Begging In Buses 1
Video_icon

KSR Live Show: ఫ్రీ బస్సు ఎఫెక్ట్.. ఆటో డ్రైవర్ల బిక్షాటన
Minister Seethakka And Collector Help Flood Victims 2
Video_icon

వర్షాలు, వరదలపై ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నాం: సీతక్క
Kamareddy Floods Exclusive Drone Visuals 3
Video_icon

భారీ వర్షాలకు కామారెడ్డి అతలాకుతలం
Six-Foot Wall Collapses On Vinayaka Mandapam In Poorna Market Vizag 4
Video_icon

గణేష్ మండపంపై కూలిన 6 అడుగుల గోడ
TDP Goons Attack On Doctor And Medical Staff In Kadiri 5
Video_icon

డాక్టర్, వైద్య సిబ్బందిపై విచక్షణారహితంగా టీడీపీ మూకల దాడి
Advertisement
 