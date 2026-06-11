 కరుగుతోన్న బంగారు కొండ.. వరుసగా రెండో రోజు! | Gold and Silver Rates on 11 June 2026 in Telugu states | Sakshi
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కరుగుతోన్న బంగారు కొండ.. వరుసగా రెండో రోజు!

Jun 11 2026 11:41 AM | Updated on Jun 11 2026 12:28 PM

Gold and Silver Rates on 11 June 2026 in Telugu states

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) ఒడిదొడుకులకు లోనవుతున్నాయి. నిన్నటి మార్కెట్‌ సెషన్‌లో తులంపై రూ.4300, ఈరోజు గరిష్టంగా చెన్నైలో రూ.3270 వరకు తగ్గింది. దాంతో గడిచిన రెండు రోజుల్లోనే ఏకంగా తులం ధర రూ.7570 వరకు తగ్గినట్లయింది. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నేడు బంగారం, వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

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1/3

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2/3

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(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

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