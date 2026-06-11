కరుగుతోన్న బంగారు కొండ.. వరుసగా రెండో రోజు!

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) ఒడిదొడుకులకు లోనవుతున్నాయి. నిన్నటి మార్కెట్ సెషన్లో తులంపై రూ.4300, ఈరోజు గరిష్టంగా చెన్నైలో రూ.3270 వరకు తగ్గింది. దాంతో గడిచిన రెండు రోజుల్లోనే ఏకంగా తులం ధర రూ.7570 వరకు తగ్గినట్లయింది. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నేడు బంగారం, వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.