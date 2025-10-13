ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్(EPFO) సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (CBT) కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగులు తమ పీఎఫ్ సొమ్మును (PF) పూర్తిగా విత్డ్రా చేసుకునేందుకు ఈపీఎఫ్వో ఆమోదం తెలిపింది. ఈమేరకు నిబంధనలను సరళీకృతం చేసింది.
కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా అధ్యక్షతన ఈపీఎఫ్వో సీబీటీ 238వ సమావేశం సోమవారం జరిగింది. సరళీకృత పాక్షిక ఉపసంహరణలు, వ్యాజ్యాలను తగ్గించడానికి, సభ్యుల సౌలభ్యాన్ని పెంచడానికి విశ్వాస్ పథకాన్ని ప్రారంభించడంతో సహా ప్రధాన సంస్కరణలను ఈ సమావేశంలో ఆమోదించారు.