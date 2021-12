స్పేస్‌ ఎక్స్‌ అధినేత ఎలన్‌ మస్క్‌ మరోసారి తన నోటికి పనిచెప్పారు. 70 ఏళ్ల వయస్సు పైబడిన వారిని రాజకీయ పదవులకు పోటీ చేయకుండా నిషేధించాలని పిలుపునిచ్చారు. ట్వీట్‌లో చట్టసభ సభ్యులు ఎవరనేది ప్రస్తావించనప్పటికీ, ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు జో బిడెన్‌, మాజీ అధ్యక్షడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌, ఇద్దరూ 70 ఏళ్లు పైబడిన వారు. కొద్ది రోజుల క్రితం ఎలన్‌ సెటైర్లు వేసిన సెనేటర్‌ సాండర్స్‌ వయస్సు 80 సంవత్సరాలు. అయితే ఇప్పుడు అనూహ్యంగా ఎలన్‌ ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు చేయడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయని విశ్లేషకులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Let’s set an age limit after which you can’t run for political office, perhaps a number just below 70 …

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2021