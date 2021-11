వాషింగ్టన్‌: టెస్లా కంపెనీ సీఈఓ ఎలన్‌ మస్క్‌ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఈ సారి అమెరికా సెనెటర్‌ బెర్నీ సాండర్స్‌ని లక్ష్యంగా చేసుకుని సెటైర్లు వేశాడు ఎలన్‌ మస్క్‌. ఓ నువ్వు ఇంకా బతికు ఉన్నావనే విషయాన్ని నేను మర్చిపోతుంటాను అంటూ సెటైరికల్‌గా ట్వీట్‌ చేశాడు ఎలన్‌ మస్క్‌. అసలు వీరిద్దరి మధ్య ఈ మాటల యుద్ధం ఎందుకు మొదలయ్యింది అంటే..

కొన్ని రోజుల క్రితం ఎలన్‌ మస్క్‌ టెస్లాలో తన పేరిట ఉన్న 6.9 బిలియన్‌ డాలర్ల విలువైన షేర్లను అమ్మేసుకున్నాడు. 1.2 మిలియన్‌ షేర్లను అమ్మేశారు. వీటి విలువ 1.2 బిలియన్‌ డాలర్ల కంటే ఎక్కువేనని తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో అమెరికా సెనెటర్‌ బెర్నీ సాండర్స్‌ పరోక్షంగా స్పందిస్తూ ‘‘అత్యంత ధనవంతులు వారి వంతు పన్నులను సక్రమంగా చెల్లించాల్సిందిగా మనం డిమాండ్‌ చేయాలి’’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు.

We must demand that the extremely wealthy pay their fair share. Period.

దీనిపై ఎలన్‌ మస్క్‌ స్పందిస్తూ.. ‘‘ఓ నువ్వు బతికున్నావనే విషయాన్ని నేను మర్చిపోతుంటాను.. ఇప్పుడేమంటావ్‌.. నేను మరింత స్టాక్‌ అమ్ముకోవాలని నువ్వు కోరుకుంటున్నావా.. చెప్పు’’ అంటూ ఎలన్‌ మస్క్‌ విరుచుకుపడ్డాడు. టెస్లా సీఈఓ ట్వీట్‌పై సాండర్స్‌ ఇంకా స్పందించలేదు.

Want me to sell more stock, Bernie? Just say the word …

— Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2021