ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజ్ సంస్థ బైనాన్స్(Binance)కు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఇటీవల జరిగిన భారీ సైబర్ దాడి తర్వాత.. కస్టమర్లు ఒక్కసారిగా తమ డబ్బును వెనక్కి తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు. దీంతో ఏకంగా 3.6 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన క్రిప్టో ఆస్తులు బైనాన్స్ నుంచి బయటకు వెళ్లాయి. భారత కరెన్సీలో.. రూ.35 వేల కోట్ల కంటే ఎక్కువ.
ఇటీవల బైనాన్స్పై జరిగిన సైబర్ దాడిలో సుమారు 6.3 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన క్రిప్టో ఆస్తులు చోరీకి గురయ్యాయి. ఈ దాడి వెనుక ఉత్తర కొరియాకు చెందిన హ్యాకర్లు ఉన్నట్లు ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వంటి అమెరికా దర్యాప్తు సంస్థలు, బ్లాక్చెయిన్ నిపుణులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ ఘటనతో క్రిప్టో ప్రపంచంలో ఒక్కసారిగా కలకలం మొదలైంది.
విత్డ్రాలను నిలిపివేసిన కంపెనీ
హ్యాకింగ్ విషయం బయటపడిన వెంటనే బైనాన్స్ అప్రమత్తమైంది. పరిస్థితిని పూర్తిగా పరిశీలించేందుకు గురువారం కస్టమర్ల విత్డ్రాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. దాడి ఎలా జరిగింది? ఎన్ని నిధులు పోయాయి? భద్రతా వ్యవస్థలో ఎక్కడ లోపం జరిగింది? అనే అంశాలపై దర్యాప్తు చేపట్టింది.
ఆదివారం నుంచి మళ్లీ దశలవారీగా విత్డ్రాలను ప్రారంభించింది. అయితే సేవలు అందుబాటులోకి రాగానే చాలామంది కస్టమర్లు తమ క్రిప్టో ఆస్తులను ఇతర వాలెట్లకు తరలించారు. దీంతో ఒక్కరోజులోనే భారీగా నిధులు బయటకు వెళ్లాయి. ఈ విషయాన్ని బైనాన్స్ కూడా సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించింది. మొదట్లో విత్డ్రాలు భారీగా పెరిగినా, ఆ తర్వాత క్రమంగా తగ్గాయని తెలిపింది.
కస్టమర్లకు నష్టపరిహారం
ఈ హ్యాకింగ్ ఘటనలో కస్టమర్లు నష్టపోకుండా చూస్తామని బైనాన్స్ హామీ ఇచ్చింది. దొంగిలించబడిన క్రిప్టో ఆస్తుల విలువను కంపెనీ తన సొంత నిధులు, అత్యవసర నిధులు, ఇన్సూరెన్స్ ఫండ్స్ ద్వారా భర్తీ చేస్తోంది. ఇప్పటికే చోరీకి గురైన క్రిప్టో ఆస్తుల్లో దాదాపు 95 శాతం విలువను భర్తీ చేసినట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. ఈ ఘటన వల్ల కలిగిన ఆర్థిక భారాన్ని తామే భరిస్తామని, కస్టమర్లపై ఎలాంటి భారం వేయబోమని స్పష్టం చేసింది.