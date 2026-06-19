వివాహిత మహిళలు

ప్రస్తుత అనుసంధానం 2002 నాటి ఓటర్ల జాబితా ఆధారంగానే సాగుతోంది. అందువల్ల ఆ ఏడాది తర్వాత వివాహమైన మహిళల పేర్లు అత్తగారి ఊరిలో అప్పటి జాబితాలో ఉండే అవకాశం లేదు.
●మొదట మీ పుట్టింటికి సంబంధించిన నాటి ఓటర్ల జాబితా పరిశీలించాలి. ప్రతీ బీఎల్ఓ, అంగన్వాడీ టీచర్ల వద్ద జాబితాలు ఉన్నందున వారిని సంప్రదిస్తే వివరాలు సేకరించవచ్చు. అందులో మీ తల్లి లేదా తండ్రి పేరు పక్కన ఉన్న క్రమసంఖ్య రాసుకోవాలి. ఆ సంఖ్య తీసుకొచ్చి మీ అత్తింటి ఊరి బూత్ స్థాయి అధికారికి సమర్పించాలి. తద్వారా మిమ్మల్ని ప్రస్తుత ఓటర్ల జాబితాతో అనుసంధానం చేస్తారు.