గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు పుష్య మాసం, తిథి: శు.దశమి తె.3.45 వరకు (తెల్లవారితే మంగళ వారం), తదుపరి ఏకాదశి, నక్షత్రం: అశ్విని రా.2.46 వరకు, తదుపరి భరణి, వర్జ్యం: రా.11.00 నుండి 12.30 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ప.12.16 నుండి 1.00 వరకు, తదుపరి ప.2.27నుండి 3.11 వరకు, అమృత ఘడియలు: రా.7.54 నుండి 9.22 వరకు.
సూర్యోదయం : 6.34
సూర్యాస్తమయం : 5.31
రాహుకాలం : ఉ.7.30 నుండి 9.00 వరకు
యమగండం : ఉ.10.30 నుండి 12.00 వరకు
మేషం: ఒక ప్రకటన నిరుద్యోగులను ఆకట్టుకుంటుంది. వస్తు, వస్త్రలాభాలు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. గృహయోగం. వ్యాపారాలు పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగులకు పనిఒత్తిడులు తొలగుతాయి.
వృషభం: శ్రమ పడ్డా ఫలితం కనిపించదు. ఆస్తి వివాదాలు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరుత్సాహపరుస్తుంది. వ్యాపార లావాదేవీలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగులకు మార్పులు.
మిథునం: మిత్రులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. మీసేవలకు గుర్తింపు రాగలదు. ఉద్యోగ, విద్యావకాశాలు. ఆస్తిలాభ సూచనలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో నూతనోత్సాహం.
కర్కాటకం: ఉద్యోగ యత్నాలు కలసివస్తాయి. సభలు, సమావేశాలలో పాల్గొంటారు. పాతబాకీలు కూడా వసూలవుతాయి. భూలాభాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి.
సింహం: కొన్ని కార్యక్రమాలు వాయిదా వేస్తారు. దూరప్రయాణాలు. ఇంటిలో కొద్దిపాటి చికాకులు. ఆరోగ్య సమస్యలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. దైవదర్శనాలు.
కన్య: మిత్రులతో విభేదాలు. దూరప్రయాణాలు. కుటుంబంలో ఒత్తిడులు. ఉద్యోగయత్నాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి
తుల: బంధుమిత్రుల సహకారం అందుతుంది. వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. ఆస్తి వివాదాలు కొలిక్కి వస్తాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో అనుకూల పరిస్థితి.
వృశ్చికం: దూరప్రాంతాల నుంచి కీలక సమాచారం. విందువినోదాలు. పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ఆస్తిలాభం. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. ఉద్యోగులకు కొత్త హోదాలు.
ధనుస్సు: పనుల్లో జాప్యం. ఆర్థిక లావాదేవీలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. బంధువులతో విభేదాలు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు.
మకరం: రుణదాతల నుంచి ఒత్తిడులు. దూరప్రయాణాలు. కుటుంబంలో చికాకులు తప్పవు. అనారోగ్యం. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు పనిభారం.
కుంభం: విద్య, ఉద్యోగావకాశాలు. అప్రయత్న కార్యసిద్ధి. పరపతి పెరుగుతుంది. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో నూతనోత్సాహం.
మీనం: పనులలో స్వల్ప ఆటంకాలు. బంధువులతో వివాదాలు. ఆరోగ్యభంగం. శ్రమ తప్పదు. అనుకోని ప్రయాణాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో నిరుత్సాహం. దైవదర్శనాలు.