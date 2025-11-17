గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు,కార్తిక మాసం, తిథి: బ.త్రయోదశి పూర్తి (24 గంటలు), నక్షత్రం: చిత్త తె 5.26 వరకు(తెల్లవారితే మంగళవారం), తదుపరి స్వాతి,వర్జ్యం: ప.12.05 నుండి 1.49 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ప.12.06 నుండి 12.51 వరకు, తదుపరి ప.2.21 నుండి 3.06 వరకు,అమృత ఘడియలు: రా.10.36 నుండి 12.21 వరకు.
సూర్యోదయం : 6.09
సూర్యాస్తమయం : 5.21
రాహుకాలం : ఉ.7.30 నుండి 9.00 వరకు
యమగండం : ఉ.10.30 నుండి 12.00 వరకు
మేషం.. యత్నకార్యసిద్ధి. పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ఆస్తి విషయంలో ఒప్పందాలు. ఆర్థికాభివృద్ధి. కీలక నిర్ణయాలు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు తొలగుతాయి.
వృషభం.... పనుల్లో అవాంతరాలు. వృథా ఖర్చులు. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు పనిభారం.
మిథునం... కొన్ని కార్యక్రమాలు వాయిదా పడతాయి. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. ఆరోగ్యసమస్యలు. రాబడికి మించి ఖర్చులు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఒడిదుడుకులు.
కర్కాటకం... ఆప్తుల నుంచి కీలక సమాచారం. విందువినోదాలు. కార్యజయం. బంధువుల కలయిక. వాహనయోగం. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఉత్సాహవంతంగా ఉంటాయి.
సింహం... ఆర్థిక ఇబ్బందులు. దూరప్రయాణాలు. బంధువులతో విభేదాలు. అనారోగ్యం. పనులు మందగిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో కొద్దిపాటి చికాకులు.
కన్య..... ప్రముఖుల నుంచి పిలుపు రావచ్చు. ఆకస్మిక ధన, వస్తులాభాలు. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. విందువినోదాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో అనుకూలత.
తుల..... రుణయత్నాలు. బంధువులతో విభేదాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. శ్రమ తప్పదు. పనుల్లో తొందరపాటు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చికాకులు.
వృశ్చికం... కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభవార్తలు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. వస్తులాభాలు. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగులకు హోదాలు.
ధనుస్సు... కొత్త కార్యక్రమాలు చేపడతారు. పోటీపరీక్షల్లో విజయం. ఆస్తి వివాదాల పరిష్కారం. శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు సాఫీగా సాగుతాయి.
మకరం... బంధువులతో తగాదాలు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. పనులు ముందుకు సాగవు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో నిరాశ.
కుంభం... రుణాలు చేస్తారు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఇంటాబయటా చికాకులు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు సాదాసీదాగా ఉంటాయి.
మీనం...... ఇంటర్వ్యూలు రాగలవు. కొన్ని వివాదాల పరిష్కారం. శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. స్థిరాస్తి వృద్ధి. కీలక నిర్ణయాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ముందడుగు వేస్తారు.