 ఈ రాశి వారికి స్థిరాస్తి వృద్ధి.. వ్యాపారాలలో లాభాలు | Today Telugu Horoscope On November 13th, 2025: Know Astrological Predictions Of Your Zodiac Signs In Telugu | Sakshi
Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి స్థిరాస్తి వృద్ధి.. వ్యాపారాలలో లాభాలు

Nov 13 2025 12:50 AM | Updated on Nov 13 2025 8:56 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 13-11-2025 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు కార్తిక మాసం, తిథి: బ.నవమి రా.3.48 వరకు, తదుపరి దశమి,నక్షత్రం: మఖ రా.12.16 వరకు, తదుపరి పుబ్బ, వర్జ్యం: ప.12.12 నుండి 1.48 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉ.9.53 నుండి 10.38 వరకు తదుపరి ప.2.21 నుండి 3.06 వరకు, అమృత ఘడియలు: రా.9.57 నుండి 11.33 వరకు.

సూర్యోదయం : 6.07
సూర్యాస్తమయం :  5.21
రాహుకాలం : ప.1.30 నుండి 3.00 వరకు
యమగండం :  ఉ.6.00 నుండి 7.30 వరకు 

మేషం.. వ్యవహారాలలో నిరుత్సాహం. రుణాలు చేస్తారు. బంధువులతో మాటపట్టింపులు. స్వల్ప అనారోగ్యం. వ్యాపారాలు ముందుకు సాగవు. ఉద్యోగాలలో నిరాశ.

వృషభం... పనుల్లో ప్రతిబంధకాలు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. కుటుంబంలో చికాకులు. దూరప్రయాణాలు. ధనవ్యయం. వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో మరిన్ని చికాకులు.

మిథునం.... కొత్త పనులు చేపడతారు. పరపతి పెరుగుతుంది. సన్నిహితులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. వ్యాపారాలు సజావుగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో హోదాలు లభించవచ్చు.

కర్కాటకం... పనుల్లో కొన్ని అవాంతరాలు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యభంగం. దైవచింతన. వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు. ఉద్యోగాలలో గందరగోళం.

సింహం.... ఉద్యోగయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు. భూలాభాలు. వ్యాపారాలలో పురోగతి. ఉద్యోగాలలో నూతనోత్సాహం.

కన్య....పనుల్లో కొద్దిపాటి అవాంతరాలు. ధవ్యయం. కుటుంబసభ్యుల నుంచి ఒత్తిడులు. ఆస్తి వివాదాలు. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో కొత్త బాధ్యతలు.

తుల.... పనులు చకచకా పూర్తి చేస్తారు. సంఘంలో మరింత గౌరవం. కీలక నిర్ణయాలు. వాహనయోగం. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో లక్ష్యాలు సాధిస్తారు.

వృశ్చికం... నూతన  పరిచయాలు. బంధువుల నుంచి ఆసక్తికర మైన సమాచారం. విందువినోదాలు. స్థిరాస్తి వృద్ధి.  వ్యాపారాలలో లాభాలు. ఉద్యోగాలలో ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది.

ధనుస్సు.... ఆర్థిక వ్యవహారాలు మందగిస్తాయి. శ్రమాధిక్యం. పనులలో ప్రతిబంధకాలు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో వివాదాలు.

మకరం.... ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ధనవ్యయం. కుటుంబంలో కొన్ని  చికాకులు. అనారోగ్యం. వ్యాపారాలలో ఒత్తిడులు. ఉద్యోగాలలో సమస్యలు. దైవదర్శనాలు.

కుంభం... కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. సంఘంలో గౌరవం. విలువైన వస్తువులు సేకరిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు.  వ్యాపార వృద్ధి. ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం.

మీనం..... చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుంటారు. పరిచయాలు మరింత పెరుగుతాయి. ఇంటర్వ్యూలు అందుతాయి. దైవదర్శనాలు.  వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు తొలగుతాయి.

