 GSLV ప్రయోగం విజయవంతంపై వైఎస్ జగన్ హర్షం | YSRCP Chief YS Jagan Hails Successful GSLV Launch | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

GSLV ప్రయోగం విజయవంతంపై వైఎస్ జగన్ హర్షం

Sep 4 2026 3:31 PM | Updated on Sep 4 2026 4:15 PM

YSRCP Chief YS Jagan Hails Successful GSLV Launch

సాక్షి,తాడేపల్లి: భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ఇస్రో) చేపట్టిన జీఎస్ఎల్‌వి రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతంపై వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్‌మోన్‌ రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఈ చారిత్రాత్మక ఘనతను సాధించిన ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలకు, ఇంజనీర్లకు, సాంకేతిక బృందానికి ఆయన హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు.

ఈ మేరకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా ట్వీట్‌ చేశారు. జీఎస్‌ఎల్‌వీ రాకెట్‌ ప్రయోగం విజయవంతం కావడం వల్ల దేశంలో వాతావరణ పర్యవేక్షణ, విపత్తు నిర్వహణ వ్యవస్థలు మరింత బలోపేతం అవుతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. నిరంతరం సరికొత్త విజయాలతో అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో మన భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు చూపుతున్న అపారమైన సామర్థ్యం, కృషి దేశప్రజలందరికీ ఎంతో గర్వకారణంగా నిలుస్తున్నాయని కొనియాడారు. భవిష్యత్తులో ఇస్రో మరెన్నో మైలురాళ్లను అధిగమించాలని ఆకాంక్షించారు.
  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కృష్ణుడు వచ్చేశాడోచ్.. క్యూట్ డ్రెస్సుల్లో సందడి చేసిన సినీ ప్రముఖుల పిల్లలు! (ఫొటోలు)
photo 2

చిన్ని కృష్ణుడిగా కిరణ్ అబ్బవరం కొడుకు.. క్యూట్‌నెస్‌కు నెటిజన్లు ఫిదా!

photo 3

సిప్లిగంజ్‌కు రాఖీ కట్టిన సింగర్ సమీరా.. ఫోటోలు
photo 4

పచ్చని కొండల్లో హీరోయిన్ రహస్య గోరఖ్ చిల్.. ఫోటోలు
photo 5

బంగారంలా మెరిసిపోతున్న అనుపమ పరమేశ్వరన్.. ఫోటోలు

Video

View all
YSRCP Dharmana Krishna Chaitanya Vs TDP MLA Kuna Ravikumar 1
Video_icon

నాలాంటోడు నీకు ఇంకా తగలలేదు ఏమో... టీడీపీ ఎమ్మెల్యే Vs ధర్మాన కృష్ణ చైతన్య
Perni Nani Slams Nara Lokesh Over Valluru MPPS SGT Prabhakar Issue 2
Video_icon

లోకేష్... కర్మ ఎవ్వడిని వదిలిపెట్టదు నువ్వు చేసే పాపాలు అన్ని బయటికి తీస్తాం
Nepal Flood Updates Workers Saved From A Tunnel After 9Days 3
Video_icon

నేపాల్ లో మృత్యుంజయులు 9రోజుల తర్వాత..
Krupa Lakshmi Serious On Police Department 4
Video_icon

పోలీసుల వివక్షను ప్రశ్నించిన కృపా లక్ష్మీ..!

India Launches Its First Earth Observation Satellite EOS 05 5
Video_icon

ఇస్రో ఖాతాలో మరో భారీ విజయం
Advertisement
 