 ‘మీరే నా స్ఫూర్తి.. మీ ఆశీస్సులే నా ధైర్యం’ | YS Jagan Remembers YSR On His Jayanthi, Says You Are My Inspiration And Your Blessings Are My Strength, Post Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘మీరే నా స్ఫూర్తి.. మీ ఆశీస్సులే నా ధైర్యం’

Jul 8 2026 9:51 AM | Updated on Jul 8 2026 10:21 AM

Ys Jagan Tweet On The Occasion Of Ysr Birth Anniversary

సాక్షి, తాడేపల్లి: దివంగత మహా నేత డాక్టర్‌ వైఎస్సార్‌కు వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత,మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి నివాళులర్పించారు. మీరే నా స్ఫూర్తి.. మీ ఆశీస్సులే నా ధైర్యం.. మిస్ యూ నాన్నా.. అంటూ వైఎస్‌ జగన్‌ ట్వీట్ చేశారు. వైఎస్సార్ ఘాట్ వద్ద నివాళులు అర్పిస్తున్న ఫోటోలను వైఎస్‌ జగన్‌ పోస్టు చేశారు.

దివంగత ముఖ్యమంత్రి, మహానేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి  77వ జయంతి సందర్భంగా ఇడుపులపాయలోని వైఎస్సార్ ఘాట్ వద్ద కుటుంబ సభ్యులు, వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు. వైఎస్ జగన్ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వైఎస్సార్ ఘాట్ వద్ద పూలమాలలు ఉంచి మహానేతకు అంజలి ఘటించారు. అనంతరం మత పెద్దలు నిర్వహించిన ప్రత్యేక ప్రార్థనల్లో పాల్గొన్నారు. వైఎస్ విజయమ్మ, వైఎస్ భారతి, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు, మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు, వైఎస్సార్‌సీపీ సీనియర్ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. వైఎస్సార్ ఘాట్ వద్ద పూలమాలలు ఉంచి మహానేతకు అంజలి ఘటించారు. పేదల సంక్షేమం, రైతుల అభ్యున్నతి, ఆరోగ్య సేవలు, విద్యావకాశాలు, సాగునీటి ప్రాజెక్టులు వంటి రంగాల్లో మహానేత డాక్టర్ వైఎస్సార్ చేసిన సేవలు చిరస్మరణీయమని నేతలు పేర్కొన్నారు. ప్రజల కోసం ఆలోచించిన నాయకుడిగా, ప్రజల హృదయాల్లో నిలిచిన మహానేతగా వైఎస్సార్ ఎప్పటికీ స్ఫూర్తిదాయకుడని అన్నారు.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మహానేతకు ఘన నివాళి (ఫొటోలు)
photo 2

Golconda Bonalu 2026 : రంగులు అద్ది.. బొట్లు పెట్టి.. (ఫొటోలు)
photo 3

రాజువయ్యా.. మా రాజువయ్యా (ఫొటోలు)
photo 4

కుందనపు బొమ్మలా జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)
photo 5

గద్వాల్ చీరలో అక్కినేని కోడలు శోభిత (ఫొటోలు)

Video

View all
YSR Birth Anniversary Celebrations In Melbourne 1
Video_icon

మెల్ బోర్న్ లో ఘనంగా వైఎస్సార్ జయంతి వేడుకలు
Konda Rajiv Gandhi Shocking Comments On Prashna Ravan Arrest 2
Video_icon

ప్రశ్న రావణ్ ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ లపై జనసేన వాళ్ళు తప్ప టీడీపీ వాళ్ళు దాడులు ఎందుకు చేయలేదంటే?
AIYF Leaders Warning Pawan Kalyan 3
Video_icon

మీ వీడియోలు బయట పెట్టమంటారా.. పవన్ కు మాస్ వార్నింగ్..
YS Jagan Pays Tributes YS Rajasekhara Reddy At YSR Ghat 4
Video_icon

వైఎస్ఆర్ కు వైఎస్ జగన్ ఘన నివాళులు
Wayanad Landslide Terrifying Moment Video 5
Video_icon

వర్ష విలయం.. వయనాడ్ లో విషాదం
Advertisement
 