 పింగళి వెంకయ్యకు వైఎస్ జగన్ నివాళి | YS Jagan Pays Tribute To National Flag Designer Pingali Venkayya On His Death Anniversary, Check Post Inside | Sakshi
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పింగళి వెంకయ్యకు వైఎస్ జగన్ నివాళి

Jul 4 2026 9:12 AM | Updated on Jul 4 2026 9:59 AM

YS Jagan heartfelt tributes Pingali Venkayya

సాక్షి, తాడేపల్లి: నేడు పింగళి వెంకయ్య వర్ధంతి. ఈ సందర్భంగా పింగళి వెంకయ్యకు వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళి అర్పించారు. వైఎస్‌ జగన్‌ ట్విట్టర్‌ వేదికగా..‘గుండెల నిండా దేశభక్తిని నింపుకుని.. మువ్వన్నెల జాతీయ జెండాను రూపొందించిన మన ఆంధ్రుడు పింగళి వెంకయ్య. నేడు ఆ మహనీయుని వర్ధంతి సందర్భంగా మనస్ఫూర్తిగా నివాళులు’ అని పోస్టు చేశారు. 

 

 

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